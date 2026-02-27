Cuando Gorillaz apareció a finales de los noventa como un proyecto paralelo de Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett, la idea parecía un comentario satírico sobre la industria musical. Era una banda de dibujos animados que evitaba el culto a la celebridad y privilegiaba la música y el concepto. Veinticinco años después, el experimento superó en alcance global a la propia Blur, que tenía a Albarn como vocalista. El 27 de febrero la banda anunció más detalles de su visita al Perú para su próximo concierto en el marco de su gira The Mountain Tour 2026.

En el escenario, la ficción creada por Gorillaz convive con una banda real de múltiples músicos, mientras las proyecciones del vocalista llamado 2-D, el bajista Murdoc, el guitarrista y tecladista Noodle y el baterista Russel dialogan con un repertorio que cruza rock alternativo, hip hop, dub y electrónica sin fijarse en etiquetas.

Retrato grupal en estilo cómic, donde los personajes animados de Gorillaz aparecen con actitud desafiante y referencias al imaginario punk y hip hop. La composición refuerza la identidad visual creada por Jamie Hewlett, eje central del universo narrativo del grupo. (Foto: AP)

Alrededor de los integrantes de la banda, orbitan personajes animados recurrentes que expanden la mitología del grupo —productores ficticios, villanos ocasionales, dobles animados y colaboradores convertidos en caricatura—. Los miembros no se disfrazan de diferentes personajes de dibujos animados en sus conciertos, pero en sus inicios ocultaban sus rostros tras una pantalla. Por eso, se le conoce como “banda virtual”; el diseño de sus álbumes se ilustra con las animaciones.

Concierto de Gorillaz en el 35º Festival de música Gurten en Berna, Suiza, 2018. (Foto: AP)

Uno de los montajes más comentados de su aniversario fue la revisión íntegra de “Demon Days” (2005), el álbum coproducido por Danger Mouse que consolidó la identidad del proyecto. Concebido en plena era Bush-Blair como “el mundo en estado de noche”, el disco abordaba la violencia y la destrucción ambiental con un tono sombrío. En vivo, el grupo replicó su narrativa con una puesta que incluyó montaje de noticieros bélicos, iluminación roja y el acompañamiento del London Community Gospel Choir y un cuarteto de cuerdas.

Damon Albarn, de Gorillaz, se presenta en el último día de Festival de Música y Artes de Coachella Valley en California, 2010. (Foto: AP Photo/Chris Pizzello)

En ese concierto, temas como “O Green World” crecieron en intensidad hasta un clímax coral, mientras “Dirty Harry” contó con la energía de Bootie Brown y “Feel Good Inc.” recuperó el pulso de De La Soul. Hubo mucha emoción ahí.

La dimensión híbrida de sus shows también quedó en evidencia en el Pulse of Gaia Festival, realizado en la Universidad Autónoma de Madrid ante 13 mil asistentes. Allí, compartiendo cartel con Reiner Zonneveld, Thundercat y Maceo Plex, Albarn condujo un set de más de una hora que transitó de las canciones “19-2000” a “On Melancholy Hill” y “The Last Living Souls” sin perder cohesión. No hubo exceso de gestos ni despliegues coreográficos, explican medios extranjeros.

LEE MÁS: Damon Albarn anunció lanzamiento de su primer disco solista

Nuevo álbum de Gorillaz y visita al Perú

El 27 de febrero de 2026 el grupo publicó su noveno álbum de estudio, “The Mountain”, editado en su propio sello Kong. Producido por Albarn junto a Remi Kabaka Jr., James Ford y Samuel Egglenton, el disco fue concebido como una obra conceptual sobre la muerte y el más allá, inspirada en viajes a la India, incluido el Fuerte Amber en Jaipur.

Según explicó Hewlett en una entrevista con The Rolling Stones, “se supone que debes escucharlo de principio a fin”. Albarn añadió que hacia el cierre, en “The Sad God”, “Dios está muy triste y te da una lista de todo lo que te ha dado”.

El álbum incluye colaboraciones póstumas integradas a partir de tomas inéditas de Bobby Womack, Dennis Hopper, Tony Allen, Mark E. Smith y David Jolicoeur. También participan artistas de distintas escenas y generaciones, como Sparks en “The Happy Dictator”, Anoushka Shankar y Bizarrap en “Orange County”, además de Johnny Marr, Paul Simonon, IDLES, Omar Souleyman y Yasiin Bey, entre otros.

Asimismo, Gorillaz visita el Perú por primera vez. La banda virtual confirmó su esperado debut en territorio patrio para el lunes 23 de noviembre en Arena 1, en un concierto que marca un hito para sus seguidores locales.

El anuncio llegó pocas horas después del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, “The Mountain”, y se enmarca dentro de su gira mundial 2026, con la que recorrerán distintas ciudades de América y Europa.

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 5 de marzo a través de Ticketmaster. La venta incluirá un descuento especial para quienes paguen con tarjetas Interbank, beneficio válido hasta agotar stock. Los boletos podrán adquirirse tanto en la plataforma virtual como en módulos físicos autorizados.