Por Leslie A. Galván

Cuando Gorillaz apareció a finales de los noventa como un proyecto paralelo de Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett, la idea parecía un comentario satírico sobre la industria musical. Era una banda de dibujos animados que evitaba el culto a la celebridad y privilegiaba la música y el concepto. Veinticinco años después, el experimento superó en alcance global a la propia Blur, que tenía a Albarn como vocalista. El 27 de febrero la banda anunció más detalles de su visita al Perú para su próximo concierto en el marco de su gira The Mountain Tour 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.