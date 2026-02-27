Gorillaz anunció oficialmente su primer concierto en Lima, programado para el lunes 23 de noviembre en Arena 1 Park de la Costa Verde. El esperado show llega horas después del estreno de su nuevo álbum de estudio, “The Mountain”, y forma parte de su gira mundial 2026.

Las entradas para el concierto de Gorillaz en Perú estarán disponibles desde el jueves 5 de marzo a través de Ticketmaster, con descuento especial para pagos con tarjetas Interbank hasta agotar stock. La venta será tanto virtual como presencial en módulos autorizados.

Tras meses de especulación, la agrupación liderada por Damon Albarn y el artista visual Jamie Hewlett confirmó su regreso a Sudamérica con una gira extensa, la primera desde 2023. En el escenario estarán acompañados por su banda en vivo y artistas invitados especiales.

Gorillaz confirma su primer concierto en Perú como parte de su gira mundial 2026. (Foto: Instagram)

Reconocidos por su innovadora propuesta que fusiona música, animación y arte digital, Gorillaz promete un espectáculo de alto impacto visual. Medios como Rolling Stone y The Observer han calificado su show en vivo como “una experiencia pop deslumbrante con visuales exuberantes y una propuesta musical sin fronteras”.

Desde su creación, los personajes 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs han construido una discografía con clásicos como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill” y “DARE”.

Su nuevo álbum “The Mountain”, lanzado el 27 de febrero bajo el sello KONG, incluye colaboraciones con artistas internacionales como Sparks, Trueno, IDLES y Bizarrap.

Ganadora de premios Brit y Grammy, Gorillaz figura en el Libro Guinness de los Récords como el artista virtual más exitoso del mundo. Su llegada a Lima marcará un momento histórico para sus fans, quienes esperan disfrutar del concierto del 23 de noviembre en Arena 1 Park de la Costa Verde.