Gorillaz confirma su primer concierto en Perú como parte de su gira mundial 2026. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Gorillaz anunció oficialmente su primer concierto en Lima, programado para el lunes 23 de noviembre en Arena 1 Park de la Costa Verde. El esperado show llega horas después del estreno de su nuevo álbum de estudio, “The Mountain”, y forma parte de su gira mundial 2026.

