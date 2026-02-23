Robbie Williams confirma su primer concierto en Perú como parte de su gira mundial “Britpop”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Robbie Williams confirma su primer concierto en Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantante británico Robbie Williams llegará por primera vez al Perú como parte de su gira internacional “BritPop”. El artista se presentará el jueves 24 de septiembre en la renovada Arena 1 Park, ubicada en la Costa Verde, en un concierto donde repasará más de 30 años de trayectoria.

