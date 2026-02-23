El cantante británico Robbie Williams llegará por primera vez al Perú como parte de su gira internacional “BritPop”. El artista se presentará el jueves 24 de septiembre en la renovada Arena 1 Park, ubicada en la Costa Verde, en un concierto donde repasará más de 30 años de trayectoria.

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 25 de febrero a través de Ticketmaster, con descuento especial para quienes paguen con tarjetas Interbank.

Además, se podrá adquirir boletos físicos en tiendas seleccionadas, incluyendo locales de Wong y Metro, donde se entregará una entrada conmemorativa de edición limitada.

Robbie Williams confirma su primer concierto en Perú como parte de su gira mundial “Britpop”. (Foto: One Enterteinment)

Tras alcanzar la fama en la década de los noventa como integrante de Take That, Robbie Williams consolidó una exitosa carrera como solista, logrando múltiples números uno y forjando una conexión única con el público.

En los últimos años, el músico ha revitalizado su popularidad gracias al documental sobre su vida difundido en Netflix y a la película biográfica “Better Man”, donde relató su historia de manera innovadora. El filme recibió diversas nominaciones internacionales, incluida una a los Premios Oscar, y superó los 100 mil espectadores en Perú.

Durante su show en Lima, Williams interpretará clásicos como “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium”, además de otros éxitos como “Let Me Entertain You”, “Come Undone”, entre otros.

El recital marcará el debut oficial de Robbie Williams en territorio peruano y formará parte de la programación internacional que albergará la moderna Arena 1 Park, un espacio diseñado para eventos de gran formato.

De esta manera, Robbie Williams ofrecerá un esperado concierto en Lima el próximo 24 de septiembre en el renovado Arena 1 Park de la Costa Verde. Las entradas saldrán a la venta en Ticketmaster.