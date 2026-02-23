Robbie Williams confirma su primer concierto en Perú como parte de su gira mundial “Britpop”

El cantante británico Robbie Williams llegará por primera vez al Perú como parte de su gira internacional “BritPop”. El artista se presentará el jueves 24 de septiembre en la renovada Arena 1 Park, ubicada en la Costa Verde, en un concierto donde repasará más de 30 años de trayectoria.
Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 25 de febrero a través de Ticketmaster, con descuento especial para quienes paguen con tarjetas Interbank.
Además, se podrá adquirir boletos físicos en tiendas seleccionadas, incluyendo locales de Wong y Metro, donde se entregará una entrada conmemorativa de edición limitada.
Tras alcanzar la fama en la década de los noventa como integrante de Take That, Robbie Williams consolidó una exitosa carrera como solista, logrando múltiples números uno y forjando una conexión única con el público.
En los últimos años, el músico ha revitalizado su popularidad gracias al documental sobre su vida difundido en Netflix y a la película biográfica “Better Man”, donde relató su historia de manera innovadora. El filme recibió diversas nominaciones internacionales, incluida una a los Premios Oscar, y superó los 100 mil espectadores en Perú.
Durante su show en Lima, Williams interpretará clásicos como “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium”, además de otros éxitos como “Let Me Entertain You”, “Come Undone”, entre otros.
El recital marcará el debut oficial de Robbie Williams en territorio peruano y formará parte de la programación internacional que albergará la moderna Arena 1 Park, un espacio diseñado para eventos de gran formato.
