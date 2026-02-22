El Rey de la Bachata, Romeo Santos, y el Príncipe del género, Prince Royce, estrenaron el video oficial de “Dardos”, dirigido por Fred Focus. El lanzamiento refuerza el impacto del sencillo y la unión de los principales exponentes del género.

“Dardos” fue incluida en la lista de las “25 Mejores Canciones Latinas de 2025” por Billboard y debutó en el puesto 8 del ranking Hot Latin Songs. Además, alcanzó el puesto 7 en Spotify Top Songs Debut Global y Estados Unidos, consolidando su éxito en plataformas digitales.

El tema es el sencillo principal del álbum “Better Late Than Never”, un proyecto que explora el R&B con un enfoque contemporáneo, fusionando afrobeat, ritmos tropicales, violines y guitarras. La letra incorpora jerga dominicana y referencias astrológicas para retratar una relación tóxica marcada por el desamor y los errores.

Romeo Santos y Prince Royce estrenan el video oficial de “Dardos”. (Foto: Sony Music) / PABLO GARCIA ALOHA FILMS

En abril, Santos y Royce iniciarán su primera gira conjunta por Norteamérica, generando gran expectativa entre sus seguidores. Como antesala, ambos artistas presentarán un medley del álbum en la próxima edición de Premio Lo Nuestro, que se celebrará el 19 de febrero, donde Romeo Santos cuenta con cuatro nominaciones, incluida la de Artista del Año.

El álbum “Better Late Than Never” debutó en el puesto número 1 del ranking Top Global Albums de Spotify, reafirmando la vigencia internacional de ambos exponentes de la bachata.

La revista Rolling Stone lo incluyó entre “Los 50 Mejores Álbumes Latinos y en Español de 2025”, calificándolo como una colaboración histórica para el género.

Con trece canciones inéditas compuestas por Romeo Santos y la participación autoral de Prince Royce en cuatro temas, el disco se lanzó sin sencillos previos, manteniendo el proyecto en secreto. La producción, liderada por Santos, combina la esencia tradicional de la bachata con sonidos modernos y urbanos.