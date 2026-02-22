Resumen

Romeo Santos y Prince Royce estrenan el video oficial de “Dardos”. (Foto: Sony Music)
Por Redacción EC

El Rey de la Bachata, Romeo Santos, y el Príncipe del género, Prince Royce, estrenaron el video oficial de “Dardos”, dirigido por Fred Focus. El lanzamiento refuerza el impacto del sencillo y la unión de los principales exponentes del género.

