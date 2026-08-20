Indy Fontaine presenta su nuevo single “Como Pa’ Mí”, ya disponible en todas las plataformas digitales
Indy Fontaine presenta su nuevo single “Como Pa’ Mí”, ya disponible en todas las plataformas digitales
Por Redacción EC

Tras conquistar las radios tropicales de Estados Unidos, la estrella emergente cubanoestadounidense Indy Fontaine regresa con nueva música: “Como Pa’ Mí”, un merengue urbano sobre el click emocional que ocurre en la mente y el corazón de una persona segundos antes de la conquista definitiva. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.