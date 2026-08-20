Tras conquistar las radios tropicales de Estados Unidos, la estrella emergente cubanoestadounidense Indy Fontaine regresa con nueva música: “Como Pa’ Mí”, un merengue urbano sobre el click emocional que ocurre en la mente y el corazón de una persona segundos antes de la conquista definitiva. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Escrita por Indy y Guianko Gómez, quien también estuvo a cargo de la producción, la canción presenta - a través de versos descriptivos- el estado emocional de una fiebre amorosa: esa ligera obsesión mental con una persona cuya química es innegable y que, en poco tiempo, se vuelve dueña absoluta de cada uno de sus pensamientos y emociones.

Consecuente con el sonido que Indy ha estado presentando en lo que va del año, “Como Pa’ Mí” continúa explorando su faceta más tropical, en esta oportunidad con un merengue urbano contemporáneo que lleva al oyente a la playa desde el inicio, gracias a un impecable diseño sonoro que recrea el choque de las olas, así como unas juguetonas gaviotas que sobrevuelan la escena.

“Llegué al estudio con una vibra alegre, un feeling especial y quería transmitirles a todos ese sentimiento, esa emoción tan bonita que surge cuando dos personas conectan de verdad”, recuerda Fontaine.

El sencillo —que, según Indy, nació en tan solo unos minutos— incorpora un lenguaje moderno para describir los atributos de la persona que se instaló en la mente de nuestra protagonista.

La canción llega a casi dos meses de su último lanzamiento, “Desde Que Tú No Estás”, una balada nostálgica en la que se retrata el duelo emocional tras la partida de un ser querido. El tema se suma a éxitos como “Tú Tienes Algo”, la aclamada colaboración de Indy con el cantante Charlie Cruz, que supera los 2,5 millones de reproducciones en plataformas digitales y le valió su debut en los charts de Billboard, ubicándose en el puesto #18 en Tropical Airplay durante la semana del 10 de abril.

Indy Fontaine conquistó al público peruano

Como parte de su crecimiento internacional, Indy Fontaine también visitó Perú, donde tuvo la oportunidad de presentarse ante el público de Lima y Arequipa. La artista abrió los conciertos de Alex Ubago en ambas ciudades, conquistando al público peruano con su propuesta musical y demostrando una vez más el crecimiento que viene alcanzando en su carrera.

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