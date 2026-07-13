Indy Fontaine continúa fortaleciendo su presencia en el mercado latino y desarrollando su proceso de internacionalización | Foto: Difusión
Indy Fontaine continúa fortaleciendo su presencia en el mercado latino y desarrollando su proceso de internacionalización | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante y compositora Indy Fontaine presenta “Desde Que Tú No Estás”, una balada de corte romántico que aborda el duelo y el proceso de adaptación tras la pérdida de un ser querido. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.