La cantante y compositora Indy Fontaine presenta “Desde Que Tú No Estás”, una balada de corte romántico que aborda el duelo y el proceso de adaptación tras la pérdida de un ser querido. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Escrita por Indy Fontaine junto a Guianko Gómez, quien además estuvo a cargo de la producción, la canción combina elementos tropicales con una interpretación emotiva que explora la ausencia, la nostalgia y los desafíos emocionales que acompañan una pérdida significativa.

“Hace un tiempo me fui por unos días a la montaña. La calma, el sonido del viento, los pájaros y la belleza del paisaje despertaron en mí un sentimiento de nostalgia”, comenta Fontaine. “Comencé a reflexionar sobre cómo se siente cuando alguien que amamos ya no está, no porque haya decidido irse, sino porque la vida lo ha llevado a otro lugar”.

La artista explica que el tema surgió de manera espontánea durante ese proceso de reflexión personal. “Cada palabra brotó directamente de mi alma al papel. Es una canción muy especial para mí porque conecta con emociones que muchas personas han experimentado y, a veces, no saben cómo expresar”, añade.

Con este lanzamiento, Indy Fontaine continúa fortaleciendo su presencia en el mercado latino y desarrollando su proceso de internacionalización, enfocando parte de sus esfuerzos en ampliar su alcance en países como Perú, México y Chile, donde busca conectar con nuevas audiencias a través de su música.

Con “Desde Que Tú No Estás”, Indy Fontaine consolida una propuesta musical centrada en la sensibilidad romántica y las experiencias humanas universales, apostando por letras íntimas y una interpretación cargada de emoción.

El sencillo ya está disponible en las principales plataformas de música digital tales como Spotify, YouTube, entre otras.

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