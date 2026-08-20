Romeo Santos se prepara para regresar al Perú para ofrecer dos esperados conciertos junto a Prince Royce. El ‘Rey de la Bachata’ se presentará el próximo 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional, y la producción local ya tiene lista una serie de detalles para garantizar la comodidad del artista durante su estadía en la capital.

De acuerdo con información proporcionada por los organizadores, Romeo Santos llegaría al país un día antes de su primera presentación, aunque tampoco se descarta que arribe con mayor anticipación para disfrutar de algunos atractivos turísticos.

LEE TAMBIÉN: Romeo Santos y Prince Royce confirman segunda fecha en Lima

El cantante mantiene un vínculo especial con el Perú y ha expresado en diversas ocasiones su agradecimiento por el cariño del público nacional.

La llegada de "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026" reunirá en una misma noche el romanticismo, la intensidad y el estilo que caracterizan a ambos intérpretes.

Uno de los detalles que más llama la atención es el transporte que utilizará para llegar a Lima. El bachatero arribaría en un avión privado de su propiedad que, según la información entregada a la producción, sería un Gulfstream G650ER, una de las aeronaves ejecutivas más exclusivas del mundo, cuyo valor puede bordear los 60 millones de dólares, dependiendo de su configuración.

El artista también llegará acompañado por una numerosa comitiva de aproximadamente 80 personas, entre músicos, bailarines, técnicos y miembros de su equipo de producción. Asimismo, parte de la logística y los equipos de sonido viajarán días antes para dejar todo preparado para sus dos presentaciones en el recinto deportivo.

En cuanto a su hospedaje, Romeo Santos contará con un piso completo de un exclusivo hotel de Miraflores, reservado especialmente para él. Su comitiva artística ocupará otro nivel del establecimiento, mientras que el cantante tendrá a disposición una suite presidencial y atención personalizada durante su permanencia en la capital.

Romeo Santos / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

La producción también contempla algunos pedidos especiales relacionados con su alimentación. Aunque Romeo Santos suele contar con un profesional gastronómico personal, esta vez habría optado por disfrutar de la comida peruana y probar diferentes platos típicos durante su visita. Incluso se le prepararán algunas especialidades nacionales para que pueda degustarlas.

Como se sabe, Romeo Santos y Prince Royce llegarán al Perú como parte de sus respectivas actividades y ofrecerán dos noches de bachata en el Estadio Nacional de Lima. La primera fecha tiene localidades prácticamente agotadas, mientras que todavía quedan entradas disponibles para el segundo concierto a través de Teleticket.