Por Redacción EC

Romeo Santos se prepara para regresar al Perú para ofrecer dos esperados conciertos junto a Prince Royce. El ‘Rey de la Bachata’ se presentará el próximo 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional, y la producción local ya tiene lista una serie de detalles para garantizar la comodidad del artista durante su estadía en la capital.

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