Romeo Santos y Prince Royce anuncian concierto en Lima para setiembre

El espectáculo promete un repertorio que alternará los clásicos de sus trayectorias como solistas con las producciones de su álbum más reciente, "BLTN" | Foto: Difusión

Por Redacción EC

Los intérpretes Romeo Santos y Prince Royce, figuras centrales del género bachata, anunciaron oficialmente su llegada al Perú como parte de su gira mundial “Mejor tarde que nunca tour 2026”, el próximo 11 de septiembre en el Estadio Nacional.

