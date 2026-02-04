Romeo Santos y Prince Royce anuncian concierto en Lima para setiembre

Los intérpretes Romeo Santos y Prince Royce, figuras centrales del género bachata, anunciaron oficialmente su llegada al Perú como parte de su gira mundial “Mejor tarde que nunca tour 2026”, el próximo 11 de septiembre en el Estadio Nacional.

El despliegue en territorio peruano forma parte de un recorrido internacional que iniciará el 1 de abril en Estados Unidos, para luego trasladarse a Europa y concluir en Latinoamérica.

A su vez, la organización ha confirmado que el concierto en Lima será la única presentación en el país, debido a las exigencias técnicas del montaje.

La venta de entradas se realizará en Teleticket. Su preventa está disponible entre el 10 y 11 de febrero a partir de las 10 a. m.. Aceptarán todos los medios de pago.

El espectáculo promete un repertorio que alternará los clásicos de sus trayectorias como solistas con las producciones de su álbum más reciente, “BLTN”, que ha liderado los rankings de ventas en Latinoamérica y España desde su lanzamiento.

Romeo Santos retorna al Perú tras haberse convertido en el primer artista en agotar cinco conciertos en un mismo año, incluyendo fechas en Lima y Arequipa.

Por su parte, Prince Royce llega respaldado por múltiples galardones y un Récord Guinness por la permanencia de 29 semanas en el primer lugar del Billboard Tropical con su sencillo “Carita de Inocente”.

La productora a cargo del evento, Tropimusic, destacó la complejidad logística de esta gira, que incluye la promoción de nuevos éxitos como “Dardos”, sencillo certificado como Disco de Oro en España.