Pol Deportes debuta en el ‘streaming’ de María Pía Copello: ¿Qué funciones tendrá?

Cliver Huamán, conocido popularmente como Pol Deportes, debutó en el canal de YouTube de la conductora María Pía Copello, confirmando que participará activamente en dicho espacio.

El joven ‘influencer’, que alcanzó notoriedad tras narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro, detalló que su rol principal será la cobertura de las “previas” en los principales partidos de futbol en Lima.

“Voy a estar con toda mi gente, con todos mis seguidores que van a estar a las afueras del estadio de sus equipos favoritos”, afirmó Huamán durante el streaming, añadiendo que priorizará los partidos entre Universitario y Alianza Lima.

De otro lado, según explicó el propio creador, su llegada al espacio de Copello se concretó tras la insistencia de sus seguidores en redes sociales.

Este anuncio marca un hito en la carrera de Huamán, quien recientemente fue homenajeado en su tierra natal, en Apurímac, pues el pasado 29 de enero, en el distrito de Andarapa, se inauguró un monumento en su honor en la plaza de Huampica.

Periodista adolescente transmite la final de La Libertadores desde un cerro. (Pol Deportes)

En paralelo a su debut con María Pía, Pol Deportes utilizó sus redes sociales para aclarar la gestión de su imagen profesional, saliendo en defensa del conductor Santi Lesmes ante las críticas recientes.

Huamán aseguró que tanto él como su familia mantienen una relación de gratitud con Lesmes y que cuenta con un equipo de marketing para las negociaciones comerciales.