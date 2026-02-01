Escuchar
(2 min)
María Pía Copello anunció la fecha de estreno de su nuevo programa digital “Sin +Q decir”. (Foto: Difusión)

María Pía Copello anunció la fecha de estreno de su nuevo programa digital “Sin +Q decir”. (Foto: Difusión)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

María Pía Copello anunció la fecha de estreno de su nuevo programa digital “Sin +Q decir”. (Foto: Difusión)
María Pía Copello anunció la fecha de estreno de su nuevo programa digital “Sin +Q decir”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

María Pía Copello aseguró que vive una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su canal +QTV. Además, anunció que su primer programa, “Sin +Q decir”, debutará en el streaming este lunes 2 de febrero, a partir de las 10:50 a.m.

TE PUEDE INTERESAR

María Pía Copello anunció la fecha de estreno de su nuevo programa digital “Sin +Q decir”
Farándula

María Pía Copello anunció la fecha de estreno de su nuevo programa digital “Sin +Q decir”

Ethel Pozo confirma que volverá a trabajar con Yaco Eskenazi en “La Granja VIP”
Farándula

Ethel Pozo confirma que volverá a trabajar con Yaco Eskenazi en “La Granja VIP”

Chola Chabuca regresó a la televisión con “El Reventonazo del verano”
Farándula

Chola Chabuca regresó a la televisión con “El Reventonazo del verano”

Pamela Franco celebra debut con gol de Christian Cueva en la liga peruana: “Eres el mejor”
Farándula

Pamela Franco celebra debut con gol de Christian Cueva en la liga peruana: “Eres el mejor”