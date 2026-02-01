María Pía Copello aseguró que vive una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su canal +QTV. Además, anunció que su primer programa, “Sin +Q decir”, debutará en el streaming este lunes 2 de febrero, a partir de las 10:50 a.m.

La conductora e influencer estará a la cabeza de este primer programa de su canal +QTV, junto a destacadas figuras como Daniela Darcourt, Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

“En octubre de año pasado conversamos con Peter Fajardo para hacer realidad el proyecto y coincidimos en muchas ideas. Hoy, cuatro meses después estamos próximos a estrenar, esto marca una nueva etapa profesional para mí, un nuevo reto, por eso dejé la televisión diaria pues necesitaba tiempo para dedicarlo a algo que es propio y crear una comunidad bonita”, dijo María Pía sobre su canal.

María Pía Copello anunció la fecha de estreno de su nuevo programa digital “Sin +Q decir”. (Foto: Difusión)

“Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos”, agregó.

Asimismo, María Pía confirmó que el canal +QTV ampliará su parrilla de programación próximamente, ya que también tendrá programas de deportes, espectáculos, de conversación y más.

En ese sentido, ya se ha anunciado que Aldo Miyashiro acompañará a Paolo Guerrero en un programa. Además, en otro video se ha presentado a Karina Rivera; así como a Ric La Torre y Samuel Suárez.