Por Redacción EC

La actriz Sirena Ortiz se sumó a la tendencia de generar sus fotografías simulando una campaña de la marca Rhode con inteligencia artificial y sorprendió a todos al incluir una imagen al lado de Gabriel Meneses, su nueva pareja.

Sirena Ortiz confirma su relación con Gabriel Meneses y comparte su primera fotografía juntos
