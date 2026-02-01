La actriz Sirena Ortiz se sumó a la tendencia de generar sus fotografías simulando una campaña de la marca Rhode con inteligencia artificial y sorprendió a todos al incluir una imagen al lado de Gabriel Meneses, su nueva pareja.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió un par de fotografías al lado de su hermana, Raysa Ortiz, al estilo Rhode. Las imágenes fueron celebradas por sus seguidores.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que la actriz decidiera compartir una fotografía con la misma edición de IA, pero esta vez al lado del actor y chico reality Gabriel Meneses, con quien inició una relación.

“Una más”, fue el breve mensaje que Sirena añadió como leyenda de su publicación, mensaje que estuvo acompañado de dos emojis de corazón, uno rosa y otro negro.

Sirena Ortiz confirma su relación con Gabriel Meneses y comparte su primera fotografía juntos. (Foto: Captura de IG)

Como era de esperarse, la respuesta del chico reality no se hizo esperar y atinó a comentar: “Tus ojos”, junto a un emoji de corazón, demostrando que está enamorado de la actriz.

Como se recuerda, hace algunos días se reveló que Sirena Ortiz y Gabriel Meneses mantienen una relación sentimental. Según el propio actor, habrían iniciado a finales del 2025, pero decidieron mantener en secreto su romance para evitar la exposición pública.