Este viernes, en una emotiva edición, la presentadora de televisión María Pía Copello le dijo adiós a ‘Mande Quien Mande’, programa que condujo desde hace tres años en América TV, para asumir nuevos retos en 2026.

Copello, quien estuvo acompañada por sus compañeros de set, Mario Hart y Carlos Vilchez, así como su familia y equipo de producción, explicó que su decisión responde a la necesidad de emprender proyectos que le permitan mayor flexibilidad.

En ese sentido, durante su mensaje de despedida, la presentadora la transición que vivió en su carrera al liderar un formato para toda la familia tras su paso por programas infantiles y de competencia.

“Dejo el programa por una nueva oportunidad el próximo año. Son cosas que he decidido emprender porque siento que la vida es solo una; a veces uno tiene que venir aquí a cumplir sus sueños y yo quiero seguir cumpliendo sueños” , declaró.

Asimismo, agradeció la confianza de la producción: “He pasado del infantil a los realities, a un programa para la familia y me siento dichosa porque no todo el mundo tiene esa oportunidad”.

¿Cuál sería el nuevo programa de María Pía Copello?

Sin embargo, hace algunas semanas, trascendió que María Pía asumiría la conducción de un nuevo programa sabatino en la misma casa televisora, cuyo nombre sería “El gran juego”.

De ese modo, la salida de Copello marca el inicio de una reestructuración de contenidos en América, pues, se ha confirmado que Rebeca Escribens asumirá la conducción de “Mande Quien Mande” a partir del próximo año.

María Pía Copello y el canal de ‘streaming’ que lanzó

El pasado miércoles 10 de diciembre, Pía Copello presentó su nuevo canal de ‘streaming’ llamado ‘+QTV’ network, en un evento que congregó a las figuras que formarán parte de esta ambiciosa propuesta digital.

Así, el elenco incluye al futbolista Paolo Guerrero, la salsera Daniela Darcourt, el influencer Dafonseka, el comentarista deportivo Giancarlo ‘Flaco’ Granda, así como la animadora infantil Karina Rivera.

‘+QTV’ es un proyecto impulsado por Copello y el ‘Grupo Lúdyco’, fundado por ella y Samuel Dyer Coriat, esposo de María Pía, buscando ofrecer contenido de entretenimiento, deportes, big shows, concursos, podcast y actualidad, informaron.