La Chola Chabuca inició el sábado 31 de enero su temporada 2026 con el “Reventonazo del verano”, programa que reafirma su idea de seguir entregando humor y música para entretener a su público.

Para este inicio de temporada, el programa tuvo al grupo Corazón Serrano, quienes se alistan para celebrar su aniversario. Asimismo, llegarán los conductores del programa “Mande quien mande”, integrado por Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y Erick Elera.

“Regresamos con las pilas cargadas en este 2026 con el ‘Reventonazo del verano’, una opción llena de humor y música para que el público disfrute en casa. Lo que buscamos en esta temporada es renovar nuestro compromiso con la gente, pues nos ha respaldado todo el 2025 y seguiremos haciendo cada semana un programa mejor”, dijo la Chola Chabuca.

Chola Chabuca regresó a la televisión con “El Reventonazo del verano”. (Foto: Instagram)

Además, el “Reventonazo del verano” rindió un merecido homenaje a la agrupación Los Shapis, que han conquistado al público peruano a lo largo de sus 45 años de trayectoria.

Por otro lado, la Chola Chabuca anunció que lanzará un nuevo reality, pues se encuentra en la búsqueda de la chica del Reventonazo y un nuevo comediante, quienes se sumarán al programa.

El “Reventonazo del verano” inició así su temporada 2026 el sábado 31 de enero por la señal de América Televisión, teniendo en sus filas a figuras como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito, Katy Prado, entre otros.