Escuchar
(2 min)
Chola Chabuca regresó a la televisión con “El Reventonazo del verano”. (Foto: Instagram)

Chola Chabuca regresó a la televisión con “El Reventonazo del verano”. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Chola Chabuca regresó a la televisión con “El Reventonazo del verano”. (Foto: Instagram)
Chola Chabuca regresó a la televisión con “El Reventonazo del verano”. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La Chola Chabuca inició el sábado 31 de enero su temporada 2026 con el “Reventonazo del verano”, programa que reafirma su idea de seguir entregando humor y música para entretener a su público.

TE PUEDE INTERESAR

Chola Chabuca regresó a la televisión con “El Reventonazo del verano”
Farándula

Chola Chabuca regresó a la televisión con “El Reventonazo del verano”

Pamela Franco celebra debut con gol de Christian Cueva en la liga peruana: “Eres el mejor”
Farándula

Pamela Franco celebra debut con gol de Christian Cueva en la liga peruana: “Eres el mejor”

Sirena Ortiz confirma su relación con Gabriel Meneses y comparte su primera fotografía juntos
Farándula

Sirena Ortiz confirma su relación con Gabriel Meneses y comparte su primera fotografía juntos

“Yo soy”: Participante llega desde Chile y sorprende con su imitación de Adele
Farándula

“Yo soy”: Participante llega desde Chile y sorprende con su imitación de Adele