La Chola Chabuca inició el 2026 de la mejor manera, pues El Reventonazo de Año Nuevo que presentó en América Televisión tuvo 10.4 puntos de rating, alcanzando picos históricos de más de 12 puntos en el recibimiento del Año Nuevo 2026.

De esta forma, la Chola Chabuca no solo cerró un 2025 con gran éxito en sus programas “El Reventonazo” y “Esta Noche”, sino que arrancó el 2026 con una gran acogida.

El especial de Año Nuevo alcanzó los 10.4 puntos de rating, con picos históricos en ese horario de hasta 12 puntos, superando a “Yo soy”, que tuvo al Grupo 5 y Eva Ayllón como invitados especiales, e hizo 6.5 puntos de rating.

“Puedo decir que he celebrado la llegada del 2026 con todo el Perú, pues el público ha estado enganchado con el programa disfrutando de artistas como Yarita Lizeth, Amaranta, Ruby Palomino, Marisol, La Primerísima y muchos más”, dijo la Chola Chabuca.

Asimismo, también celebró haber colmado las instalaciones de la Explanada de Plaza Norte con su show Reventonazo de Año Nuevo, donde tuvo a las orquestas Son del Duke y La Bella Luz.

El Reventonazo de la Chola celebró con éxito la llegada del Año Nuevo 2026. (Foto: Instagram)

Ahora, Ernesto Pimentel se mostró optimista con lo que significa el 2026 en su carrera, destacando que espera repetir y superar el éxito obtenido el año pasado.