Erick Elera manifestó su deseo de volver a la conducción de televisión en 2026 y confirmó que tiene algunas propuestas para cumplir dicho objetivo. Los rumores señalan que está en conversaciones con ProTV para sumarse a “Mande quien mande”, hecho que ha sido confirmado por el mismo actor.

En entrevista con el diario Trome, Erick Elera aseguró que le gustaría retomar la conducción de televisión y que le consultaron por la posibilidad de sumarse a “Mande quien mande”, pero que aún no es algo seguro.

Según el citado medio, Erick Elera se sumaría a “Mande quien mande” en una nueva etapa televisiva junto a la ‘Carlota’ (Carlos Vílchez) y Laura Huarcayo.

Erick Elera rompe su silencio tras rumores de su llegada a “Mande quien mande”. (Foto: Instagram)

“Sería increíble. Me ha sorprendido que se filtre esto, me encantaría trabajar con Laura, con Carlos Vílchez que me da confianza y es un maestro, y a Laurita la gente la extraña, es una muy buena opción. A mí solo me han dicho, ¿te gustaría ser parte del programa de la tarde?, pero no sabía con quiénes, imaginé que Carlota seguiría, no sé qué nombre tendría, si seguirá siendo MQM. Si se trabaja con Laura sería increíble, ojalá”, resaltó el actor.

Asimismo, el actor aclaró que no es el “serrucho” de Mario Hart, ya que jamás pediría la salida de alguien en ninguna parte. “Yo no serrucho a nadie, nunca, jamás me impongo… No sé exactamente qué traman, si es que me toca estar chévere con quien me toque, pero jamás diría como condición bajen a alguien para estar yo, nada, ni en la música, ni en la actuación, ni en nada”, precisó.

Erick Elera

Por otro lado, Erick Elera aseguró que aún está evaluando opciones y que no tiene claro si dejaría la actuación por la conducción, ya que “no quisiera dejar ‘Al fondo hay sitio’”.

“Aún no he llegado a un acuerdo con nadie, no he firmado nada con nadie, en ningún aspecto. Si puedo hacer ‘Al fondo hay sitio’ y conducir sería genial”, resaltó el actor que da vida a ‘Joel Gonzales’ en la exitosa serie de América Televisión.