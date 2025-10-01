Erick Elera sorprendió a sus seguidores al revelar que planea celebrar una boda religiosa junto a su esposa Allison Pastor, cumpliendo así un sueño que ambos comparten desde hace varios años. El actor, conocido por su papel en ‘Al fondo hay sitio’, confesó que, aunque ya se casaron por civil en 2019, aún sienten pendiente la ceremonia en la Iglesia.

“ Es una ilusión que ambos tenemos y en algún momento se va a dar porque solo nos hemos casado por civil, falta la (boda) religiosa”, declaró Elera en una entrevista recogida por Trome.

Erick Elera, Alisson Pastor y sus hijos Lucas y Flavia. (Foto: Redes sociales)

Por su parte, Allison Pastor compartió su entusiasmo ante la posibilidad de dar este paso. “ Me emociona la idea de vestirme de blanco y vivir ese momento especial , como lo imaginan muchas novias”, expresó la modelo y excompetidora de reality.

La pareja contrajo matrimonio civil el 31 de agosto de 2019, luego de tres años de relación. El enlace, celebrado de manera íntima, reunió a familiares y amigos cercanos, entre ellos varias figuras del elenco de ‘Al fondo hay sitio’. Según reveló Elera, adelantaron la boda por pedido de Flavia, la hija mayor del actor, quien residía en el extranjero y quería verlo casarse.

Erick Elera, Alisson Pastor y su hijo Lucas. (Foto: Redes sociales)

Desde entonces, Elera y Pastor han construido una sólida familia junto a su hijo Lucas, demostrando que su relación sigue llena de proyectos y planes a futuro. En entrevistas pasadas, ambos han recordado cómo comenzó su romance y coincidieron en que fue un “click inmediato” que los hizo inseparables.

El anuncio de la boda religiosa marca un nuevo capítulo en la historia de amor de la pareja, que este año celebra casi siete años de matrimonio civil y nueve años de relación.