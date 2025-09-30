El reality de talentos “The Voice” inició su temporada número 28 con la promesa de descubrir a las nuevas grandes voces de la música popular en Estados Unidos. Entre los concursantes destaca un peruano de 19 años, Lucas Beltrán, quien migró con su familia a ese país desde muy pequeño. Su participación ya ha despertado expectativa y promete dar que hablar en los próximos episodios del programa.

La temporada 28 de “The Voice” comenzó el lunes 22 de septiembre con su primer episodio transmitido por NBC y disponible en streaming a través de Peacock. Como es habitual, la competencia arranca con las audiciones a ciegas y continuará con las batallas en vivo, donde semana a semana se producirán eliminaciones hasta llegar al gran ganador.

En el segundo episodio, emitido el 23 de septiembre, se dio el debut del peruano Lucas Beltrán, quien actualmente es parte del equipo de Michael Bublé, uno de los jurados de esta temporada. En esta nota, te damos todos los detalles.

¿Cuántos episodios tiene “The Voice”?

A lo largo de sus 28 entregas, “The Voice” ha variado en la cantidad de episodios. La primera temporada contó con 23, mientras que la más reciente, la número 27, tuvo 19. Con ello, se espera que la actual se mantenga en un promedio cercano a los 20 capítulos.

La temporada 28 de “The Voice” estrena dos nuevos episodios cada semana. Sus emisiones son únicamente los lunes y martes.

¿Quiénes son los ‘coaches’?

A diferencia de otros ‘realities’ de talentos, a los jurados de “The Voice” se les conoce como ‘coaches’ o entrenadores. Por el programa han pasado destacadas personalidades de la música como Christina Aguilera, Shakira, Ariana Grande y Adam Levine. Este 2025, ellos son las estrellas participantes:

Michael Bublé

Cantante canadiense, conocido como uno de los mejores ‘crooners’ de la actualidad. Su música tiene influencias de grandes como Frank Sinatra y Dean Martin.

Reba McEntire

Es una leyenda de la música country, por ello recibe el título de ‘Reina del country’. Ha vendido más de 75 millones de discos a lo largo de su carrera. Entre sus temas más conocidos se destaca “The Night the Lights Went Out in Georgia”.

Niall Horan

Exmiembro de la ‘boy band’ británica One Direction. Este cantante irlandés de de 32 años ha ganado reconocimiento en su etapa en solitario con sus discos “Heartbreak Weather” y “The Show”, con este último hizo una gira mundial que llegó a países de América Latina como el Perú.

Snopp Dogg

Famoso rapero y productor estadounidense, es considerado un ícono del hip-hop y su influencia como referente cultural ha trascendido hasta el cine y la TV. Entre sus temas más famosos se destacan “Drop It Like It’s Hot” y “California Gurls”.

Todos los participantes clasificados

Estos so todos los participantes clasificados hasta el tercer episodio de “The Voice”, temporada 28 en la que participa el peruano Lucas Beltrán:

Participante Ciudad Edad Coach elegido Mindy Miller Maryland 35 Snoop Dogg Ralph Edwards California 30 Snoop Dogg Yoshihanaa Florida 36 Snoop Dogg Natalia Albertini New Jersey 24 Snoop Dogg Sadie Dahl Utah 19 Snoop Dogg Aiden Ross Texas 20 Niall Horan DEK of Hearts Tennessee 24 y 25 Niall Horan Jack Austin Michigan 21 Niall Horan Carolina Rodríguez Florida 19 Niall Horan Kayleigh Clark Mississippi 20 Niall Horan Revel Day California 31 Niall Horan Ryan Mitchell California 25 Reba McEntire Peyton Kyle Florida 26 Reba McEntire Manny Costello Georgia 28 Reba McEntire Cori Kennedy Minnesota 28 Reba McEntire Daron Lameek Nueva York 35 Reba McEntire Max Cooper III Kansas 23 Michael Bublé Lucas Beltrán Pennsylvania 19 Michael Bublé Jazz McKenzie Alabama 31 Michael Bublé Max Chambers Louisiana 14 Michael Bublé Rob Cole North Carolina 34 Michael Bublé Aarik Duncan North Carolina 38 Michael Bublé Marty O’Reilly California 36 Michael Bublé

Premio del concurso

El premio principal de “The Voice” es un contrato discográfico con Universal Music Group, cuyo valor económico no se ha hecho público, pero según “E! Online” el monto aproximado bordea los 100 mil dólares.

Algunos exganadores de “The Voice” que han logrado éxito, según este listado de The Parade, son Koryn Hawthorne, nominada a un Grammy por su trabajo como artista góspel, y Cassadee Pope que ha hecho una notable carrera en el género country.

Fecha y hora de estreno del episodio 4

“The Voice”, temporada 28, estrenará su capítulo 4 este martes 30 de septiembre a las 19 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

¿Quién es Lucas Beltrán?

Lucas Beltrán es el participante peruano de “The Voice”, temporada 28. Él feu elegido por Michael Bublé para ser parte de su equipo tras su interpretación del tema “You’ll Never Find Anothrer Love Like Mine” de Lou Rawl.

“Esta es mi tercera temporada en este show y algunos ‘crooners’ han venido pero no he volteado mi silla porque honestamente no oí lo que oí en tu voz: oigo autenticidad”, le dijo Michael Bublé al peruano que radica en Filadelfia.