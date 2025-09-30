El reality de talentos “The Voice” inició su temporada número 28 con la promesa de descubrir a las nuevas grandes voces de la música popular en Estados Unidos. Entre los concursantes destaca un peruano de 19 años, Lucas Beltrán, quien migró con su familia a ese país desde muy pequeño. Su participación ya ha despertado expectativa y promete dar que hablar en los próximos episodios del programa.
MIRA: ¿Por qué el tío Lucas tiene licencia de conducir peruana en “Merlina 2″?
La temporada 28 de “The Voice” comenzó el lunes 22 de septiembre con su primer episodio transmitido por NBC y disponible en streaming a través de Peacock. Como es habitual, la competencia arranca con las audiciones a ciegas y continuará con las batallas en vivo, donde semana a semana se producirán eliminaciones hasta llegar al gran ganador.
Newsletter Saltar Intro
En el segundo episodio, emitido el 23 de septiembre, se dio el debut del peruano Lucas Beltrán, quien actualmente es parte del equipo de Michael Bublé, uno de los jurados de esta temporada. En esta nota, te damos todos los detalles.
¿Cuántos episodios tiene “The Voice”?
A lo largo de sus 28 entregas, “The Voice” ha variado en la cantidad de episodios. La primera temporada contó con 23, mientras que la más reciente, la número 27, tuvo 19. Con ello, se espera que la actual se mantenga en un promedio cercano a los 20 capítulos.
La temporada 28 de “The Voice” estrena dos nuevos episodios cada semana. Sus emisiones son únicamente los lunes y martes.
¿Quiénes son los ‘coaches’?
A diferencia de otros ‘realities’ de talentos, a los jurados de “The Voice” se les conoce como ‘coaches’ o entrenadores. Por el programa han pasado destacadas personalidades de la música como Christina Aguilera, Shakira, Ariana Grande y Adam Levine. Este 2025, ellos son las estrellas participantes:
- Michael Bublé
Cantante canadiense, conocido como uno de los mejores ‘crooners’ de la actualidad. Su música tiene influencias de grandes como Frank Sinatra y Dean Martin.
- Reba McEntire
Es una leyenda de la música country, por ello recibe el título de ‘Reina del country’. Ha vendido más de 75 millones de discos a lo largo de su carrera. Entre sus temas más conocidos se destaca “The Night the Lights Went Out in Georgia”.
- Niall Horan
Exmiembro de la ‘boy band’ británica One Direction. Este cantante irlandés de de 32 años ha ganado reconocimiento en su etapa en solitario con sus discos “Heartbreak Weather” y “The Show”, con este último hizo una gira mundial que llegó a países de América Latina como el Perú.
- Snopp Dogg
Famoso rapero y productor estadounidense, es considerado un ícono del hip-hop y su influencia como referente cultural ha trascendido hasta el cine y la TV. Entre sus temas más famosos se destacan “Drop It Like It’s Hot” y “California Gurls”.
Todos los participantes clasificados
Estos so todos los participantes clasificados hasta el tercer episodio de “The Voice”, temporada 28 en la que participa el peruano Lucas Beltrán:
|Participante
|Ciudad
|Edad
|Coach elegido
|Mindy Miller
|Maryland
|35
|Snoop Dogg
|Ralph Edwards
|California
|30
|Snoop Dogg
|Yoshihanaa
|Florida
|36
|Snoop Dogg
|Natalia Albertini
|New Jersey
|24
|Snoop Dogg
|Sadie Dahl
|Utah
|19
|Snoop Dogg
|Aiden Ross
|Texas
|20
|Niall Horan
|DEK of Hearts
|Tennessee
|24 y 25
|Niall Horan
|Jack Austin
|Michigan
|21
|Niall Horan
|Carolina Rodríguez
|Florida
|19
|Niall Horan
|Kayleigh Clark
|Mississippi
|20
|Niall Horan
|Revel Day
|California
|31
|Niall Horan
|Ryan Mitchell
|California
|25
|Reba McEntire
|Peyton Kyle
|Florida
|26
|Reba McEntire
|Manny Costello
|Georgia
|28
|Reba McEntire
|Cori Kennedy
|Minnesota
|28
|Reba McEntire
|Daron Lameek
|Nueva York
|35
|Reba McEntire
|Max Cooper III
|Kansas
|23
|Michael Bublé
|Lucas Beltrán
|Pennsylvania
|19
|Michael Bublé
|Jazz McKenzie
|Alabama
|31
|Michael Bublé
|Max Chambers
|Louisiana
|14
|Michael Bublé
|Rob Cole
|North Carolina
|34
|Michael Bublé
|Aarik Duncan
|North Carolina
|38
|Michael Bublé
|Marty O’Reilly
|California
|36
|Michael Bublé
Premio del concurso
El premio principal de “The Voice” es un contrato discográfico con Universal Music Group, cuyo valor económico no se ha hecho público, pero según “E! Online” el monto aproximado bordea los 100 mil dólares.
Algunos exganadores de “The Voice” que han logrado éxito, según este listado de The Parade, son Koryn Hawthorne, nominada a un Grammy por su trabajo como artista góspel, y Cassadee Pope que ha hecho una notable carrera en el género country.
Fecha y hora de estreno del episodio 4
“The Voice”, temporada 28, estrenará su capítulo 4 este martes 30 de septiembre a las 19 horas de Perú, Ecuador y Colombia.
¿Quién es Lucas Beltrán?
Lucas Beltrán es el participante peruano de “The Voice”, temporada 28. Él feu elegido por Michael Bublé para ser parte de su equipo tras su interpretación del tema “You’ll Never Find Anothrer Love Like Mine” de Lou Rawl.
“Esta es mi tercera temporada en este show y algunos ‘crooners’ han venido pero no he volteado mi silla porque honestamente no oí lo que oí en tu voz: oigo autenticidad”, le dijo Michael Bublé al peruano que radica en Filadelfia.
TE PUEDE INTERESAR
- Miranda Priestly regresa, porque el diablo nunca se retira: ¿qué pasó con ella tras “El diablo viste a la moda”?
- “My Octopus Teacher”: el documental ganador del Oscar 2021 que debes ver ya mismo
- Netflix: los códigos secretos para ver las películas y series ocultas
- Estas son las plataformas de streaming más vistas por los peruanos
- Netflix usará la IA generativa para combinar anuncios con series
Contenido Sugerido
Contenido GEC