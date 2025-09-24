Lucas Beltrán Vildoso, un joven peruano de 19 años, se ha robado las miradas en la temporada 28 de ‘The Voice’. Su interpretación del clásico “You’ll Never Find Another Love Like Mine” de Lou Rawls emocionó tanto al público como a los entrenadores, quienes destacaron su estilo único y su afinidad con las grandes leyendas del jazz.

En el programa, los coaches Reba McEntire y Michael Bublé fueron los únicos en girar sus sillas, lo que no impidió que el joven recibiera una ovación en redes sociales.

The Voice incluso compartió en sus cuentas oficiales un mensaje con humor: “Advertencia: la interpretación de Lucas Beltrán puede causar amor a primera escucha” .

Lucas nació en Perú, pero emigró a Filadelfia junto a su madre cuando tenía 7 años. Desde pequeño encontró en la música de Frank Sinatra y Dean Martin una fuente de inspiración, llegando a identificarse con el estilo vocal del propio Sinatra.

Lucas Beltrán, el peruano de 19 años que conquistó La Voz. (Foto: Instagram)

Su primer gran momento fue en una noche de talentos en su escuela: sin haberse inscrito con anticipación, decidió presentarse al último minuto con “My Way”, logrando emocionar a toda la audiencia. Desde entonces, su carrera musical ha ido en ascenso y ahora muchos lo comparan con el legendario grupo Rat Pack, que en los años 50 marcó un estilo inconfundible en la escena del jazz y el swing.

Con su paso por ‘The Voice’, Beltrán no solo busca brillar en el escenario internacional, sino también abrirse camino en la industria musical con un sello propio, respaldado por su pasión por los clásicos y su talento natural.