En el Semáforo de sábado 27 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, hitos en sostenibilidad alcanzados en el Perú. Segundo, el peruano que deslumbra en el reality show “La Voz” en Estados Unidos. Finalmente, un trágico incendio en el Cercado de Lima.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢HITOS EN SOSTENIBILIDAD

Los indicadores de desempeño ambiental, social y de gobernanza cobran cada vez más relevancia para los inversionistas, entidades financieras, reguladores y otros públicos claves. Mediciones recientes muestran que la sostenibilidad puede explicar cerca del 50% de la reputación, y el score ESG global subió en el 2024. Según Perú Sostenible, el 78% de las compañías ya publica reportes de sostenibilidad y muchas han reducido sus residuos, consumo de agua y energía, marcando un avance clave hacia una gestión empresarial más responsable en el país.

🟢LA VOZ DE LUCAS BELTRÁN

Lucas Beltrán Vildoso, un joven peruano de 19 años, se ha robado las miradas en la temporada 28 de “The Voice”. Su interpretación del clásico “You’ll Never Find Another Love Like Mine” de Lou Rawls emocionó tanto al público como a los entrenadores, quienes destacaron su estilo único y su afinidad con las grandes leyendas del jazz. En el programa, los coaches Reba McEntire y Michael Bublé fueron los únicos en girar sus sillas, lo que no impidió que el joven recibiera una ovación en redes sociales.

🔴INCENDIO EN EL CERCADO DE LIMA

Un incendio se registró la mañana del viernes 26 de setiembre, en una conocida galería de artesanías ubicada frente al Campo de Marte, Cercado de Lima. Al lugar llegaron nueve unidades de los bomberos del Perú para controlar las llamas. Testigos indicaron que el fuego se inició en una de las casas de material noble que funcionan como lugar de venta y depósito. Gran parte de los comerciantes logró sacar sus pertenencias. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni fallecidos.