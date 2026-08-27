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¿Quién es responsable?

“La economía circular requiere dejar de discutir a quién le corresponde la responsabilidad”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La economía circular llega al sector hidrocarburos con propuestas para optimizar recursos, ¿cuáles son? (Foto: Andina)
    La economía circular llega al sector hidrocarburos con propuestas para optimizar recursos, ¿cuáles son? (Foto: Andina)

    El cambio climático preocupa a los peruanos. Según el último estudio de Datum y la red WIN, el 89% considera que el calentamiento global constituye una grave amenaza para la humanidad, uno de los porcentajes más altos de los países de América incluidos en el estudio. Más preocupante aún, el 56% considera que ya es demasiado tarde para frenarlo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.