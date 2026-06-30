En un contexto donde el crecimiento tecnológico incrementa también la generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), Claro Perú viene consolidando desde el 2010 una estrategia de gestión responsable de RAEE que combina infraestructura de acopio, educación ambiental y articulación multisectorial para promover una economía circular en el país.

A través de su programa “Yo reciclo, yo soy Claro”, la compañía ha logrado acopiar y gestionar adecuadamente más de 2,500 toneladas de residuos electrónicos durante estos 16 años, evitando la generación de alrededor de 3,300 toneladas de CO₂ equivalente.

Uno de los principales pilares del programa ha sido la articulación con actores públicos y privados para ampliar el acceso ciudadano al reciclaje formal de los aparatos electrónicos en desuso. Actualmente, Claro Perú trabaja junto a organizaciones como Aeropuertos Andinos, CAFERMA, Club Golf Los Inkas, COFIDE, Farmacias Peruanas, Grupo Laureate (UPN, UPC y Cibertec), HFE Berries y Pesquera Diamante, así como con municipios como la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, la Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad Provincial de Huaraz. Gracias a esta trabajo colaborativo, la empresa ha logrado consolidar una de las redes privadas de acopio de RAEE más amplias del país, con más de 120 puntos de recolección.

Desde el 2017, Claro Perú también impulsa el Reciclafest, una campaña nacional que busca descentralizar el acceso al reciclaje electrónico y acercar la cultura ambiental a más regiones del país. A la fecha, se realizaron más de 40 ediciones en 18 ciudades, promoviendo el trabajo conjunto entre sector privado, municipalidades, gobiernos regionales y el Ministerio del Ambiente.

Los residuos recolectados son gestionados a través de procesos formales y responsables mediante su Sistema de Manejo Individual y una Empresa Operadora de Residuos Sólidos autorizada por el Ministerio del Ambiente. Este compromiso también se extiende a la gestión de infraestructura tecnológica dada de baja por la compañía, asegurando que los equipos que dejan de operar reciban un tratamiento adecuado.

“En Claro entendemos que la transformación digital también debe ir acompañada de una gestión ambiental responsable. Por eso, desde hace más de 16 años venimos impulsando iniciativas que no solo faciliten el reciclaje de residuos electrónicos, sino que también promuevan una cultura de sostenibilidad y economía circular en el país. Nuestro objetivo es seguir acercando estas soluciones a más personas y generar alianzas que multipliquen el impacto positivo”, señaló Luciana Caravedo, directora de Relaciones Institucionales de Claro Perú.

Acerca de América Móvil



América Móvil es el proveedor líder de servicios integrados de telecomunicaciones en América Latina. A través del desarrollo de una plataforma integrada de telecomunicaciones de clase mundial, la compañía ofrece a sus clientes un amplio portafolio de servicios de valor agregado y soluciones avanzadas de comunicación en 23 países de América y Europa. Al cierre de diciembre de 2025, América Móvil contaba con 410.5 millones de accesos totales, incluyendo 331.2 millones de suscriptores móviles y 79.3 millones de unidades generadoras de ingresos de línea fija (RGUs). Conozca más en América Móvil es el proveedor líder de servicios integrados de telecomunicaciones en América Latina. A través del desarrollo de una plataforma integrada de telecomunicaciones de clase mundial, la compañía ofrece a sus clientes un amplio portafolio de servicios de valor agregado y soluciones avanzadas de comunicación en 23 países de América y Europa. Al cierre de diciembre de 2025, América Móvil contaba con 410.5 millones de accesos totales, incluyendo 331.2 millones de suscriptores móviles y 79.3 millones de unidades generadoras de ingresos de línea fija (RGUs). Conozca más en www.americamovil.com

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