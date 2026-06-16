Cuando existe una pasión por el fútbol, contar con un celular para disfrutarlo se ha vuelto indispensable, así lo confirma un reciente informe de Google: más del 50% de los hinchas en Latinoamérica ya prefiere consumir fútbol a través de sus plataformas móviles antes que en la televisión tradicional.

Sin embargo, la angustia de quedarse sin datos en el minuto 90 o de buscar wifi en medio del tráfico sigue siendo uno de los principales problemas para cualquier hincha.

Tu aliado para tu plan de datos

La respuesta la puedes tener en tu bolsillo con tu operador. Ahora con Claro y hasta el 10 de agosto del 2026, los clientes prepago y postpago tendrán la posibilidad de disfrutar de algunos partidos desde su celular con America TV Go sin consumir sus megas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas de la promoción.

Imagina que estás en el tráfico camino a casa o en la fila del supermercado justo en el pitazo inicial. En lugar de buscar en internet, simplemente abres América tvGO y te conectas a la transmisión en vivo de los partidos seleccionados, todo esto manteniendo intacto tu plan de datos.

Conoce más sobre las condiciones de prepago y postpago para navegar por el App América TvGo, contenido, funcionalidades incluidas y restricciones en: claro.pe/lafiestadelfutbol.

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