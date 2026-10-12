Revisar más de una vez si la puerta quedó bien cerrada, postergar un chequeo médico por temor a los resultados o pensar en cómo reaccionar ante una emergencia cuando ya está ocurriendo. Son situaciones que pueden parecer habituales, pero también reflejan cuánto nos hemos acostumbrado a vivir pendientes de lo que podría salir mal.

En el Perú, esta preocupación también está relacionada con experiencias concretas. Según el Índice de Resiliencia País de Pacífico Seguros, elaborado por Ipsos en 2024, uno de cada tres peruanos ha sufrido robos fuera de casa y el 57% ha visto afectado su patrimonio en los últimos años.

Ante este escenario, Pacífico Seguros presenta una nueva campaña de marca que invita a cuestionar esas situaciones que se han vuelto parte de la rutina y propone incorporar la prevención como una forma de afrontar el día a día con mayor tranquilidad.

La campaña tiene como protagonista a Torito de Pacífico, personaje que representa distintas escenas de la llamada “normalidad peruana” para poner en discusión esos hábitos y plantear una pregunta: ¿y si vivir tranquilos también se convierte en parte de nuestra normalidad?

La propuesta busca poner el foco en la prevención y en las decisiones que pueden tomarse antes de que ocurra un imprevisto. Esto incluye prestar atención a la salud, identificar riesgos cotidianos y conocer las alternativas de respaldo disponibles para afrontar situaciones inesperadas.

“Queremos que la tranquilidad deje de sentirse como algo que depende de que nada pase. También podemos construirla tomando decisiones a tiempo, previniendo y contando con herramientas para responder mejor ante un imprevisto. Ese es el rol que queremos asumir como marca: ayudar a que las personas vivan con mayor confianza en su día a día. Que un minuto de prevención valga una vida de tranquilidad”. Melissa García, gerente de Marketing, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pacífico Seguros.

La campaña se difundirá a través de medios masivos, plataformas digitales, redes sociales, relaciones públicas, influencers y activaciones. Con estas acciones, la compañía busca llevar la conversación sobre prevención y seguros a situaciones reconocibles de la vida cotidiana.

Más allá de la respuesta ante una emergencia, el planteamiento apunta a que la tranquilidad también se construya con anticipación y preparación. La idea es cambiar la forma de relacionarnos con los riesgos y recordar que estar preparados puede marcar una diferencia cuando surge un imprevisto.

Conoce más sobre la propuesta de Pacífico Seguros en su página web.

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