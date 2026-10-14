Todos tenemos un proyecto pendiente: el negocio que nunca abrimos, el viaje que seguimos aplazando, el ejercicio que iniciaremos el próximo lunes. Lo que separa a quienes lo concretan de quienes se quedan con las ganas de hacerlo no es el talento ni la suerte: es la decisión de empezar. Esa actitud te convierte en un DOER, el que hace, y no responde a un único perfil ni a una fórmula.

Sobre esa idea, RAM presentó el 7 de octubre RAM DOERS, su nueva campaña en el Perú. El lanzamiento se realizó en Ronex Park y reunió a clientes, representantes de la red de concesionarios, prensa e invitados.

Zilenia Ishizaki, gerente de Negocio Autos de Stellantis en Perú, abrió la jornada y explicó el concepto. “Es una nueva era para RAM. Va mucho más allá de las especificaciones técnicas, de hablar de potencia o de confort. Habla de una actitud frente a la vida: cómo transformamos nuestras intenciones en acción”, dijo.

La campaña no busca definir un modelo de persona que toma acción. “No hay una sola manera de ser un DOER. No queremos encasillarlo en una profesión o en una actividad”, señaló Zilenia; por ello, eligieron a dos embajadores con trayectorias distintas: Gabriel Calvo, asociado a la creación, la reinvención y la búsqueda constante de proyectos, y Juan Carlos Sznak, vinculado al emprendimiento con propósito, la sostenibilidad y la vida al aire libre.

Para Gabriel, actor de profesión, ser un DOER es dejar de esperar a que las cosas sucedan. “Una persona que toma acción no espera que la oportunidad le caiga encima: la genera. Busca su propio camino y crea sus propias oportunidades”, afirmó. Su relación con la marca empezó mucho antes de esta campaña. Hace casi veinte años, mientras vivía en Estados Unidos, veía pasar las RAM por la calle y quedó fascinado. El año pasado volvió a ese país de viaje con sus hijos y alquiló una. “La tenía tatuada en la cabeza”, recuerda.

El también conductor de streaming y TV ya puso a prueba la pick-up. “Con llantas de ciudad he subido los mismos cerros que subo con mi moto. Puedes ir por la carretera como si estuvieras en un sedán y, a los dos minutos, trepar un cerro sin problema”, contó. “Desde chico he sido muy movido, me gusta hacer mil cosas. Por eso creo que soy un DOER”.

Stefano Muttini, gerente de Marketing de Divemotor, precisó que RAM DOERS es una campaña que no solo involucra al Perú sino a Latinoamérica. “Un DOER es alguien que ejecuta, que logra las cosas en cualquier ámbito de su vida, sea personal o laboral. Nuestras pick-ups son herramientas que ayudan a hacer”, indicó. “Es muy fácil hablar, soñar o generar ideas. Lo difícil es hacer”.

Muttini adelantó además que la campaña continuará en 2027 con eventos fuera de la ciudad, en el terreno que considera el hábitat natural de estos vehículos. “Es algo que hemos hecho poco y ahora vamos a hacerlo mucho más. Queremos estar más cerca de nuestra comunidad”, sostuvo.

Kevin Pérez, especialista de producto de RAM, explicó cómo el portafolio acompaña distintas etapas. “Desde quien recién empieza a construir su sueño, para quien la RAM 700 puede ser el compañero ideal, hasta quien ya recorrió un largo camino y sigue buscando nuevos logros, como el cliente de la RAM 1500”, indicó. La 700 apuesta por la fiabilidad, con un motor 1.3 litros aspirado, equipamiento de seguridad y 650 kilos de capacidad de carga, pensada para emprendedores que trabajan con ella a diario.

La Rampage, orientada a un conductor que busca más dinamismo, ofrece un motor 2.0 turbo de 268 caballos y 400 Nm de torque. La RAM 1500, el modelo con más historia de la marca, monta un 3.0 Twin Turbo que va de 420 a 540 caballos según la versión. “Somos una familia de pick-ups. Todas comparten versatilidad, pero cada una se adapta a un estilo de vida”, resumió Pérez.

El momento más visual de la jornada llegó cuando Calvo y Sznak entraron al escenario a bordo de dos RAM 1500. Después, los asistentes pasaron al circuito para manejar todo el portafolio, del asfalto a tramos off road, y probar en primera persona la tracción 4x4, los modos de manejo, la suspensión y el despeje al suelo. Fue la forma más directa de llevar el concepto de la campaña a la práctica: menos discurso y más camino.

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