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IA y sostenibilidad

“La sostenibilidad de la inteligencia artificial debería evaluarse considerando tanto la electricidad que utiliza como el daño ambiental que evita”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Si mañana una consulta necesitara 10 veces menos electricidad que hoy y, al mismo tiempo, hiciéramos 100 veces más consultas, el consumo total de energía aumentaría. Es una antigua paradoja de la economía que, bajo el ropaje de una tecnología nueva, vuelve a manifestarse.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.