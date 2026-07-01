Auna disminuyó en 7% sus emisiones de gases de efecto invernadero en el 2025 frente al 2024, indicó Lucía Chipoco, gerente de Sostenibilidad y de Comunicación Corporativa de Auna Perú, durante la presentación del Reporte de Sostenibilidad 2025 de la empresa.

“Hemos realizado nuestra segunda medición consecutiva del 100% de nuestra huella de carbono en todas nuestras operaciones y hemos reducido 7% de las emisiones del 2024 al 2025. Este es un compromiso con la eficiencia, pero también con la gestión y prevención del cambio climático”, expresó en el evento llamado ‘Transformando la salud en Latinoamérica’.

Añadió que en el año pasado también se han registrado 22.665 donaciones de sangre que ha beneficiado a más de 80.000 pacientes médicos.

Asimismo, la compañía de centros de salud informó que los proyectos sociales en los que ha participado ha beneficiado a más de 20.000 personas en Perú, Colombia y México. Unos de ellos, indicó Chipoco, son las campañas de prevención de cáncer de mama.

“Necesitamos buscar la excelencia en salud. Para eso hay que transformar cómo vemos la salud, dejar de verla como un trabajo de solo curar enfermedades, [hay que] ser receptivos a las personas que vienen a buscarnos para atender sus necesidades de salud”, complementó Vicente Checa, gerente general de Auna Perú.

Alianzas

Como mencionó Chipoco, estos resultados se deben tanto a la labor interna de la organización y a las alianzas con otras entidades, como la academia, la sociedad civil y el sector público.

Justamente, durante el evento, Vanessa Vásquez, directora ejecutiva de Perú Pendiente, indicó que mediante las alianzas se puede contar con el ‘expertise’ de las organizaciones con las comunidades, además de que las empresas no asumen ciertas necesidades dentro de las comunidades.

A su vez, José Raúl Haya, gerente corporativo de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Aenza, comentó que en una alianza se deben de tener definido las limitaciones de cada actor y en qué aspectos pueden aportar.

Patricia Rojas, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Perú, agregó que también se debe considerar las mediciones para saber qué comunicar, además de determinar si las alianzas se encuentran funcionando y si son eficientes.