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Resumen

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Por Christian Silva

Auna disminuyó en 7% sus emisiones de gases de efecto invernadero en el 2025 frente al 2024, indicó Lucía Chipoco, gerente de Sostenibilidad y de Comunicación Corporativa de Auna Perú, durante la presentación del Reporte de Sostenibilidad 2025 de la empresa.

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