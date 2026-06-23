La cotización del petróleo mantiene su tendencia a la baja. Este lunes, el precio del barril Brent disminuyó 3,31% al cierre de la jornada y se ubicó en US$77,90, y el del barril West Texas Intermediate (WTI) cayó 2,3%, llegando a los US$74,82.

Como señala la agencia EFE, la semana pasada la cotización del crudo ya había retrocedido un 11%.

Situación

De acuerdo con Eduardo Ramos, director en Optima Energy Perú, hay una combinación de factores geopolíticos. Entre ellos se encuentra la hoja de ruta firmada entre Estados Unidos e Irán en la que se contempla el acuerdo de paz por un plazo de 60 días.

A esto se suma la decisión de la administración estadounidense, anunciada este lunes, de suspender las sanciones contra las transacciones relacionadas al petróleo iraní.

Luis Falen, profesor de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, recordó que también hubo un levantamiento del bloqueo naval, en el marco del acuerdo entre ambos países.

Expectativas

Arturo Vásquez, director de Investigación de Gerens, explicó que habría un excedente en la oferta petrolera, considerando que la Agencia Internacional de Energía proyectó un excedente de aproximadamente 5 millones de barriles hacia el 2027, debido a la recuperación en la producción en el Medio Oriente y al crecimiento de la oferta del crudo en los países que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En ese sentido, proyectó que la cotización del crudo podría ubicarse en alrededor de los US$70 hacia fines del año, precisando que para ello también se debe reestablecer totalmente el comercio. Añadió que para el 2027 el precio podría bordear los US$65.

A su vez, Ramos indicó que la demanda se encuentra “débil” pese a una mayor oferta petrolera, lo cual también ejerce una presión bajista en la cotización del ‘oro negro’.

Precisó que al cierre de este trimestre el precio del crudo podría mantenerse alrededor de los US$77 y posteriormente podría tener una ligera recuperación. Sin embargo, apuntó que hacia el futuro también puede ocurrir algún evento a nivel internacional que influya en el precio del petróleo.

Falen añadió que no se pueden descartar los impactos generados por el cierre del Estrecho de Ormuz, aunque reconoció que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán genera un panorama favorable para el petróleo y la inflación a nivel mundial.

“Se espera que el petróleo continúe con este desempeño [bajista]. Una vez que se oficialice y formalice el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, probablemente veamos un recorte más en el precio del crudo”, acotó.

Perú

Vásquez indicó los menores niveles en la cotización del petróleo se podrían reflejar en el precio de los combustibles en Perú dentro de 4 y 6 meses, dado que se deben agotar inventarios ya adquiridos.

A ello se suma que se debe tener una claridad sobre una tendencia bajista consolidada del precio del petróleo, añadió.

En ese sentido, Falen recordó que los barriles de crudo importados previamente ya se habían negociado a un mayor precio que el actual.