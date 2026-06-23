00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Christian Silva

La cotización del petróleo mantiene su tendencia a la baja. Este lunes, el precio del barril Brent disminuyó 3,31% al cierre de la jornada y se ubicó en US$77,90, y el del barril West Texas Intermediate (WTI) cayó 2,3%, llegando a los US$74,82.