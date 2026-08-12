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Resumen

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Leonardo Romero, gerente general del Clúster Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y Mercados en Desarrollo (Centro América, Caribe y Cono Sur) de P&G, analiza el poder de la acción colaborativa para reconstruir a la distancia
Leonardo Romero, gerente general del Clúster Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y Mercados en Desarrollo (Centro América, Caribe y Cono Sur) de P&G, analiza el poder de la acción colaborativa para reconstruir a la distancia
Por Leonardo Romero

Siempre he creído que las raíces que nos unen a nuestro lugar de origen nunca se rompen, sin importar la distancia y el tiempo. En los últimos días esa conexión, en mi caso, se ha vuelto mucho más latente. La fuerza impredecible de la naturaleza ha golpeado Venezuela, mi país natal, dejando una profunda sensación de vulnerabilidad tras los recientes terremotos. Afrontar esta angustia desde el extranjero suma un reto emocional enorme, pero al mismo tiempo despierta un sentido de urgencia ineludible. Nos demuestra que estar lejos no significa estar ausentes.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.