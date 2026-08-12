Siempre he creído que las raíces que nos unen a nuestro lugar de origen nunca se rompen, sin importar la distancia y el tiempo. En los últimos días esa conexión, en mi caso, se ha vuelto mucho más latente. La fuerza impredecible de la naturaleza ha golpeado Venezuela, mi país natal, dejando una profunda sensación de vulnerabilidad tras los recientes terremotos. Afrontar esta angustia desde el extranjero suma un reto emocional enorme, pero al mismo tiempo despierta un sentido de urgencia ineludible. Nos demuestra que estar lejos no significa estar ausentes.

Cuando la naturaleza nos recuerda nuestra inmensa fragilidad, la responsabilidad corporativa deja de ser solo un concepto empresarial y se convierte en un deber profundamente humano. Como líderes, entendemos que nuestro rol va más allá de la operación.

Sabemos bien que este enorme esfuerzo no puede darse de manera aislada. Una crisis de tal magnitud nos enseña que ninguna institución tiene todas las respuestas por sí sola. Es justamente aquí donde el trabajo colaborativo cobra un sentido vital. Las alianzas entre el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, tanto dentro y fuera de Venezuela en este caso, representan el camino más seguro para transformar nuestras buenas intenciones en una ayuda verdaderamente transformadora.

Las organizaciones humanitarias nos brindan su profundo conocimiento de las comunidades, la agilidad operativa y la sensibilidad indispensable para identificar las necesidades más apremiantes. Como bien señala el Foro Económico Mundial, el sector humanitario actual no necesita solo dinero, sino capacidades. El verdadero impacto del sector privado radica en aportar herramientas que aceleren la ayuda a gran escala, poniendo a disposición desde plataformas de datos y sistemas de pago hasta tecnología de conectividad.

Desde las empresas, también podemos sumar experiencia logística, productos esenciales, innovación y redes de distribución. En ese sentido, P&G ha asumido una labor activa de donación de productos de salubridad, higiene y aseo, entendiendo que, en contextos de emergencia, el acceso a estos bienes puede ser clave para proteger la salud, la dignidad y el bienestar de las personas afectadas. Esto sin dejar de lado las comunidades locales de los otros países donde opera, porque sabemos que igual también tienen necesidades apremiantes.

Al articular todas estas fortalezas, la ayuda humanitaria deja de ser un esfuerzo fragmentado para convertirse en una red de soporte sostenido. Esa es la diferencia entre entregar un alivio momentáneo y ayudar a reconstruir un hogar; entre un donativo reactivo y una estrategia de recuperación a largo plazo.

Aunque mi mirada y corazón apuntan hoy hacia Venezuela, esta tragedia también nos recuerda que la solidaridad no tiene fronteras, pero sí debe tener raíces. Ayudar desde lejos es posible y necesario, siempre que lo hagamos sin perder de vista a las comunidades que nos rodean y que también enfrentan necesidades urgentes. Es el momento de mirar hacia el interior de nuestras organizaciones y preguntarnos cómo poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan, articulando recursos, sumando voluntades y entendiendo que el bienestar de la sociedad es el único pilar que realmente sostiene nuestro desarrollo. Levantar a un país tras un desastre requiere compromiso, pero sostener a nuestras comunidades exige memoria, cercanía y acción constante.