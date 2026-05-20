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Resumen

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Leonardo Romero, gerente general del Clúster Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y Mercados en Desarrollo (Centro América, Caribe y Cono Sur) de P&G, analiza cómo los objetivos regionales potencian la operación nacional.
Leonardo Romero, gerente general del Clúster Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y Mercados en Desarrollo (Centro América, Caribe y Cono Sur) de P&G, analiza cómo los objetivos regionales potencian la operación nacional.
Por Leonardo Romero

En la dinámica económica que vivimos, la eficiencia se ha consolidado como el requisito mínimo para la permanencia competitiva de las empresas. Este fenómeno global, ha llevado a que las compañías multinacionales tengan un nuevo desafío, acerca de cómo garantizar la coherencia estratégica entre mercados. Ya no basta con tener presencia en cada país; el éxito radica en articular esos puntos para generar un valor exponencial. Por ello, ciertas empresas deciden agrupar sus operaciones en “Clústers”, con países agrupados de acuerdo a sus similitudes, con el fin de adquirir una ventaja competitiva que supera las fronteras geográficas tradicionales.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.