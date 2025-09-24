El universo de Oz regresa con nuevas emociones. Este miércoles 24 de septiembre se lanzó el tráiler final de “Wicked: For Good”, la esperada continuación de “Wicked”, la cinta que en 2024 se convirtió en un fenómeno mundial. La película, dirigida por Jon M. Chu, llegará a los cines de América Latina el próximo 20 de noviembre y promete cerrar con broche de oro la adaptación cinematográfica del musical de Broadway más exitoso de las últimas décadas.

El avance ofrece una mirada más profunda al vínculo entre Glinda y Elphaba, dos amigas destinadas a caminos opuestos en Oz. En una de las escenas más impactantes, se ve a Elphaba escribiendo en el cielo con magia: “Nuestro mago miente”, mientras vuela por los aires bajo la atenta mirada de Glinda. En otra secuencia inédita, la futura Bruja Malvada del Oeste confronta a su antigua compañera de clases, advirtiéndole que el Mago carece de poder real. Aunque las tensiones son evidentes, el tráiler también muestra su reconciliación y confirma que, pese a todo, su amistad sigue intacta.

El tráiler revela además la llegada de Dorothy a Oz, acompañada por el León Cobarde, el Hombre de Hojalata y el Espantapájaros. El Mago les ordena traerle la escoba de Elphaba como prueba de su muerte, reforzando la idea de que toda la ciudad se ha vuelto contra ella. Sin embargo, Glinda se mantiene como su aliada más firme, recordándole con lágrimas en los ojos: “Piensa en todo lo que podríamos lograr juntas”.

La música también tiene un papel protagónico en este adelanto. El público puede escuchar a Cynthia Erivo interpretar un fragmento de “No Good Deed”, uno de los números más emblemáticos del musical, así como un pasaje del dúo romántico entre Elphaba y Fiyero, “As Long as You’re Mine”, que los muestra abrazados y flotando en el aire.

El tráiler equilibra la intensidad dramática con toques de humor, como la escena en la que Glinda recibe su globo mágico y exclama con entusiasmo: “¡Estoy encantada!”. Con imágenes vibrantes y una propuesta visual respaldada por los recientes premios Óscar a mejor diseño de producción y vestuario, “Wicked: For Good” promete ser uno de los estrenos más esperados del año.

Cynthia Erivo (Elphaba)

Ariana Grande (Glinda)

Jonathan Bailey (Fiyero)

Michelle Yeoh (Madame Morrible)

Jeff Goldblum (The Wizard)

Ethan Slater (Boq)

Marissa Bode (Nessarose)

“Wicked para siempre” se estrenará en América Latina el jueves 20 de noviembre del 2025.