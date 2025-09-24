Hernán Romero, 1942-2025: un actor total

Es de madrugada en la Plaza Mayor de Lima. El hombre, correctamente enternado, camina hacia la catedral. En un último gesto de dignidad, agarra su pañuelo y lo pone sobre las escalinatas antes de sentarse. Prende un cigarro, reflexiona algo; cualquier cosa. Unas pitadas después saca el revólver de su pantalón y se dispara. Solo las palomas se inquietan. Esta escena de la película “Sin compasión” fue de especial significado para Hernán Romero (Callao, 1942-2025). Hubo emoción en su rostro cuando este periodista se la mostró en video, hace dos años, durante una entrevista previa a su homenaje en el Festival de Cine de Lima.

“El público que va al teatro, ve cine y televisión, tiene que ver que algo le está pasando a esta persona. No que te haga creer que algo le pasa, sino que le pase algo y tú lo veas. El cine da esa posibilidad. Un acercamiento de la cámara da las posibilidades al actor de mostrar en sus ojos el proceso interno”, contó en ese entonces Romero a El Comercio. El actor peruano falleció el martes último. Ya desde hace años tenía problemas de salud, y días atrás tuvo un infarto. Le sobrevive su esposa, la también actriz Malena Elías, y sus hijas Ximena y Patricia.

Pasó de estudiar Derecho a ser actor. Fundador del TUC, ahora la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP, “La siega” (1962) de Lope de Vega fue una de las primeras obras que interpretó; suyo fue el rol del Señor de la Heredad. Le siguieron “La verdad sospechosa” (1963) de Juan Ruiz de Alarcón, “La ópera de los tres centavos” (1966) de Bertolt Brecht, etc. Lo suyo eran los clásicos y si tenían humor, mejor aún. También hizo televisión; allí está la telenovela “Locura de amor” (1967) basada en la España imperial donde interpretó a un galán. Lo acompañaron Saby Kamalich, Jorge Mistral, Inés Sánchez Aizcorbe, entre otros. También apareció en “Simplemente María” (1969), “Volver a vivir” (1978), “Luz María” (1998), etc.

“Era un hombre comprometido, sincero, divertido”, mencionó la actriz Cecilia Tosso, amiga de Romero, visiblemente afectada. Ambos se conocieron por más de cuarenta años; trabajaron juntos, viajaron juntos. “Se pierde a un actor enorme, con una gran capacidad de expresar distintos personajes de todo nivel. Lo he visto en clásicos, en comedias, en series, en dramas”, dijo. También recordó que en julio último Interartis Perú, la sociedad que gestiona los derechos de los actores en el país, le entregó un reconocimiento por su trayectoria; él lo aceptó emocionado.

Romero también tuvo su cuota de trabajo en el cine. Trabajó con el cineasta Armando Robles Godoy en “En la selva no hay estrellas” (1966), “La Muralla Verde” (1970) y “Espejismo” (1972); con Francisco Lombardi en la ya mencionada “Sin compasión” (1994), “No se lo digas a nadie” (1998), “Tinta Roja” (2000), con Augusto Tamayo en “Rosa mística” (2018).

Hernán Romero siguió trabajando incluso en sus últimos años. En 2024 tuvo una aparición breve en la película “Muerto de risa”, además de protagonizar la puesta en escena “La herencia”. “Hay que agradecer por tantos años [de vida] y por aún estar aquí para seguir haciendo lo que me apasiona”, dijo en ese entonces a este Diario.

“Trabajar con Hernán Romero siempre fue increíble, un placer para cualquier director, productor y actor. Insuperable y maravilloso”, dijo a este Diario Gianfranco Mejía, director de la obra. En aquella ocasión el intérprete dio vida a Abelardo, quien le estaba dejando a sus hijos un legado emocional; su última voluntad antes de morir era que ambos se amisten. Mejía y Romero tenían planes para reponer “La herencia” en 2026.

“Definitivamente el Perú pierde al mejor actor. No solamente al primer actor, sino al mejor y más profesional de todos”, sostuvo el director. Como Romero no habrá otro; ahora sus trabajos hablarán por él.