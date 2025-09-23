Tras anunciar el sensible fallecimiento de su padre, el actor peruano Hernán Romero, quien fue conocido por su extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, su hija Patricia Romero confirmó la fecha y lugar del velatorio.

Por ello, mediante sus redes sociales, reveló que las ceremonias fúnebres se realizarán este miércoles 24 de setiembre a partir de las 9:30 a. m. en la sede institucional del Ministerio de Cultura, en San Borja.

" Queridos míos, el velatorio de mi papi será mañana desde las 9:30 a. m. hasta las 10 p. m. en el Ministerio de Cultura" , escribió. “Los esperamos para despedir con palmas a uno de los más grandes actores que ha tenido este país. Se les quiere”.

Según confirmó previamente la hija del actor, Hernán Romero falleció este martes a los 83 años, dejando tras de sí una larga carrera actoral de más de seis décadas. “Han sido días durísimos en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue”, comunicó.

De otro lado, actores peruanos como Ernesto Pimentel, Emilram Cossío, Katerina D’Onofrio, Emanuel Soriano, Pablo Saldarriaga, Alonso Cano, Salvador del Solar, Marcello Rivera, Giovanni Ciccia y más ofrecieron sus condolencias.

Asimismo, la actriz Yvonne Frayssinet, con quien Romero ha compartido escenarios, prometió estar en su velatorio. “Ahí estaré para acompañarte y despedir a tu querido padre”, escribió la actriz a Patricia.

¿Quién fue Hernán Romero?

El actor peruano Hernán Romero, considerado una de las figuras más importantes de la actuación en el país, desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión.

Fundador del Teatro de la Universidad Católica (TUC), participó en emblemáticas telenovelas como “Simplemente María”, “Gorrión” y “Cosas del Amor”, así como en películas icónicas como “La muralla verde”, “No se lo digas a nadie” y “El bien esquivo”.

Retrato Hernan Romero por Icónica / VAL

A lo largo de su carrera, Romero recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el homenaje del Festival de Cine de Lima 2023 y la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura otorgada por el Ministerio de Cultura.

Hace algunos años, Romero enfrentó un complicado momento de salud tras sufrir una lesión en la columna que afectó su movilidad e impidió que participara en la obra “Eutanasia”.