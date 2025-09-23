Ante el fallecimiento del actor Hernán Romero, quien dejó de existir a los 83 años, dejando atrás una extensa y destacada trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, el Ministerio de Cultura de Perú le dedicó un emotivo homenaje.

Mediante sus redes sociales, la entidad del Estado, que reconoció al artista como Persanilidad Meritoria de la Cultura, lo destacó también como un “maestro de la actuación en el Perú”.

“Su talento, entrega y pasión por las artes escénicas lo convirtieron en un referente para generaciones, dejando una huella imborrable en la memoria cultural del país” , indicaron, para luego expresar sus condolencias institucionales.

La noticia fue confirmada por su hija Patricia Romero Figueroa, fruto de su relación con Martha Figueroa, a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “Con mucha tristeza tengo que compartir que padre nos ha dejado”, escribió.

En ese sentido, la también actriz anunció que el velatorio del actor se realizará el miércoles 24 de setiembre en la sede del Ministerio de Cultura (San Borja) desde las 9:30 p. m. hasta las 10 p. m.

¿Quién fue Hernán Romero?

El actor peruano Hernán Romero, considerado una de las figuras más importantes de la actuación en el país, desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión.

Fundador del Teatro de la Universidad Católica (TUC), participó en emblemáticas telenovelas como “Simplemente María”, “Gorrión” y “Cosas del Amor”, así como en películas icónicas como “La muralla verde”, “No se lo digas a nadie” y “El bien esquivo”.

Retrato Hernan Romero por Icónica / VAL

A lo largo de su carrera, Romero recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el homenaje del Festival de Cine de Lima 2023 y la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura otorgada por el Ministerio de Cultura.

Hace algunos años, Romero enfrentó un complicado momento de salud tras sufrir una lesión en la columna que afectó su movilidad e impidió que participara en la obra “Eutanasia”.