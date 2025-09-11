Este jueves 11 de setiembre, tras una larga y agresiva lucha contra el cáncer, el reconocido actor venezolano de telenovelas Eduardo Serrano falleció a los 82 años, informó su hija, la también actriz Magaly Serrano, en sus redes sociales.

“Este no es un adiós amor de mi vida... Este es un “nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo mas bello que tiene la hija, mi amor” , fueron las emotivas palabras que Magaly escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Según había informado en agosto Magaly, Serrano enfrentaba una dura batalla contra “el cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro”, por lo que, emprendió una campaña de recaudación para cubrir los costos de su tratamiento.

“No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu amor” , agregó en su mensaje. “Te voy a extrañar... Dios solo sabe cuánto”.

¿Quién fue Eduardo Serrano?

Nacido en Caracas el 30 de noviembre de 1942, Andrés Eduardo Serrano Acevedo, conocido artísticamente como Eduardo Serrano, comenzó su carrera a los 14 años. Su trayectoria se extendió por más de cinco décadas, trabajando en teatro, cine y televisión.

"La heredera" (1982): Esta telenovela protagonizada por Hilda Carrero sigue la historia de Cristina, una joven titiritera que descubre que es la heredera de una amplia fortuna, con los problemas que eso trae. Eduardo Serrano interpreta a Julián Infante, un doctor con quien vivirá un apasionado romance. En el Perú, América Televisión adaptó la historia como "Milagros" (2000). (Foto: Venevisión)

A lo largo de su carrera, Serrano fue una figura icónica en la televisión latina, destacándose por sus papeles en telenovelas como “La criada malcriada” (1965), “La tirana” (1965), “El cuerpo del deseo” (2005), “El rostro de la venganza” (2012), “La fan” (2016) y otros.

Serrano estuvo casado en tres ocasiones. Su primer matrimonio fue con la actriz Carmen Julia Álvarez. Posteriormente, se casó con Mirtha Magaly Pérez, con quien tuvo a su hija Magaly. Su último matrimonio fue con la actriz Jaidy Yarely Velázquez, madre de sus hijos Miguel Eduardo y Leonardo Andrés.