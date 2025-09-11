La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú se presentará por primera vez en Madre de Dios con un concierto gratuito en Puerto Maldonado, el sábado 20 de septiembre a las 8:00 p.m. en su Coliseo cerrado, buscando acercar la música sinfónica al departamento como parte de la Gira Cultura 2025.

El espectáculo, dirigido por el maestro Fernando Valcárcel, contará con un repertorio que fusiona piezas sinfónicas clásicas con música peruana y amazónica, además de incluir obras de Mijaíl Glinka, Bizet y Mendelssohn, junto a bandas sonoras de películas como 'Superman’ y 'La Pantera Rosa’, así como los temas nacionales “El cóndor pasa” y “Vírgenes del Sol”.

Asimismo, como un gesto a la cultura local, rendirán homenaje a la tradición amazónica con arreglos de canciones de agrupaciones icónicas como Juaneco y su Combo y Los Mirlos, cerrando con un programa sorpresa dedicado a Madre de Dios. El ingreso será gratuito con aforo limitado.

En el marco de la visita, la Orquesta Sinfónica Nacional también realizará clases maestras para músicos locales y un concierto didáctico para estudiantes. Estas actividades forman parte del Plan de Desarrollo de Públicos de los Elencos Nacionales del Perú.

La gira, organizada por el Ministerio de Cultura, refuerza la política de descentralización cultural del país, buscando que la ciudadanía tenga acceso a eventos artísticos de alto nivel en distintas regiones | Foto: Mincul

El evento se lleva a cabo en colaboración con la Dirección Desconcentrada de Cultura, el Gobierno Regional de Madre de Dios, la Municipalidad Provincial de Tambopata, la Prefectura, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y la 2.° Brigada de Protección de la Amazonía del Ejército del Perú.