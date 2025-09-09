Tras haber negado que difundió su video íntimo con la modelo venezolana Isabella Ladera, el cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Béele, por medio de sus abogados, solicitó la eliminación del material en medios y plataformas digitales.

“Se ha solicitado a las principales plataformas digitales y servicios de internet la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión” , escribió un comunicado emitido por la defensa del artista.

No obstante, explicaron que muy aparte de las solicitudes de eliminación, también pidieron la “preservación de evidencia para identificar a los responsables”, incluso a pesar de que, estén “actuando anónimamente”.

De igual forma, la defensa del cantante aseguró que Béele “también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad", por lo que seguirán utilizando las vías legales para demostrar su presunta inocencia.

Comunicado de la defensa de Béele | Foto: Intagram

Por su parte, y a través de sus abogados, Isabella también anunció que tomará “todas las acciones legales y penales necesarias” para investigar los hechos, identificar a los responsables e imponer las sanciones correspondientes.

A raíz de la filtración del video, la ‘influencer’ de 26 años sugirió que el responsable de la difusión podría ser el cantante.

En sus redes sociales, ella señaló: “El video estaba en manos de dos personas: la otra parte y yo”. Luego añadió: “Hoy, al verme estable, decide exponerme de la forma más baja”.

El romance de Isabella Ladera y Béele

La relación sentimental de Beéle e Isabella Ladera se inició en 2023, en medio de la controversia por una supuesta infidelidad del cantante a su expareja, Camila ‘Cara’ Rodríguez.

El romance entre el artista y la modelo venezolana concluyó a principios de 2025. Actualmente, se especula que Ladera estaría saliendo con el influencer peruano Hugo García.