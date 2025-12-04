El artista colombiano Beéle presenta “Borondo (5020 RCRDS Sessions)”, una colección reinterpretada que reimagina el álbum que lo llevó al reconocimiento global. La versión original alcanzó el puesto 4 en Spotify Top Global Albums y llegó al número 1 en varios países de América Latina.

Tras el éxito internacional de “Borondo”, compuesto por 26 canciones, Beéle lanza esta nueva edición grabada en un formato íntimo de estudio. El proyecto busca condensar la esencia del álbum, resaltando la madurez vocal del artista y la profundidad emocional que lo posicionó entre los Spotify Top Global Artists en el puesto 14.

En “Borondo (5020 RCRDS Sessions)”, cada tema ha sido reinterpretado para destacar la voz, el ritmo y la sensibilidad que definen el estilo de Beéle. El sencillo principal, “No tiene sentido (5020 RCRDS Sessions)”, apuesta por un ‘merenguetón’ vibrante que aporta frescura y movimiento a uno de sus mayores éxitos.

Beéle presenta “Borondo (5020 Sessions)”, su proyecto más personal. (Foto: Instagram)

Cada canción viene acompañada de su propio video musical, reforzando la identidad visual del proyecto y transmitiendo la energía positiva que Beéle ha mostrado en sus recientes presentaciones en vivo.

Este lanzamiento llega después de una serie histórica de conciertos en Bogotá, donde Beéle agotó múltiples fechas consecutivas en el Movistar Arena durante Borondo Live. La alta demanda llevó incluso a abrir una sexta función, consolidando su impacto en la escena musical.

El 2025 marca un año clave para Beéle, con importantes reconocimientos como Mejor Álbum Latino y Mejor Colaboración Urbana en LOS40 Music Awards. Además, participó en una presentación especial junto a Shakira y Ed Sheeran y forma parte del próximo álbum conjunto de Ozuna previsto para diciembre.