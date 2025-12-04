La orquesta peruana Larga Distancia lanzó su nueva versión en merengue de “Maldita Primavera”, el recordado éxito de Yuri. La agrupación apuesta por revitalizar este clásico latino con un estilo bailable que busca conquistar al público en plataformas y presentaciones en vivo.
Carlos Eduardo Ormaeche Martínez, responsable de los arreglos y voz principal, explicó que la idea surgió de su profunda admiración por Yuri.
LEE: Bad Bunny vuelve a liderar Spotify: es el artista más escuchado del mundo en 2025
“Crecí escuchándola y esta canción me conecta con mi infancia. Quise rendirle un homenaje desde la emoción y desde lo que despertó mi amor por la música”, señaló el cantante.
Con más de dos décadas de trayectoria, Larga Distancia se ha convertido en una de las bandas de fiesta más representativas del país.
La agrupación también ha tenido presencia en la televisión nacional. En 2014 participaron en el programa “La Banda”, como parte del equipo de Maricarmen Marín, llegando hasta la semifinal. A ello se suman múltiples intervenciones en “Noche de Patas” y “Domingos de Fiesta”, donde compartieron escenario con artistas como Tito Nieves y Daniela Darcourt.
MÁS INFORMACIÓN: Juanes y Bomba Estéreo estrenan “Muérdeme”, una cumbia para “reavivar la pasión”
Entre sus colaboraciones recientes destaca su presentación junto al cantante cubano Michel Maza en un evento realizado en un conocido centro comercial. Esta participación reafirmó su capacidad para acompañar a artistas internacionales y adaptarse a distintos formatos musicales.
Actualmente, Larga Distancia mantiene una propuesta moderna y dinámica con las voces de Carlos Ormaeche, Issa Alvarado, Hilary Retes, Leo Vidurrizaga y Cristhian García. Su repertorio incluye cumbia, salsa, merengue y fusiones contemporáneas.
