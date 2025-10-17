¡Confirmado! La cantante mexicana Yuri regresa a Lima para presentar su “Icónica Tour”, considerado uno de sus mejores espectáculos, el próximo 21 de marzo de 2026 en el renovado Arena Monumental, de Ate.

Reconocida por éxitos como “Maldita Primavera”, “Detrás de mi ventana”, “El apagón” y “Tres no se me hace legal”, la intérprete celebrará su exitosa trayectoria ofreciendo a sus seguidores un recorrido musical con sus hits.

De ese modo, las entradas estarán disponibles en Ticketmaster . Los días 20 y 21 de octubre se podrá obtener un 15% de descuento con cualquier medio de pago.

La intérprete de “El Apagón” inició su carrera a una edad temprana, en 1978, cautivando al público mexicano con su carisma y profesionalismo, y alcanzó el éxito internacional en 1981 con “Maldita Primavera”, tema que la convirtió en la primera mexicana en obtener un Disco de Oro en España.

