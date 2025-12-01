Ricardo Montaner confirma su esperado regreso a los escenarios con “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira que marca su retorno después de varios años de ausencia. El reconocido cantautor venezolano-internacional anunció que Lima será una de las paradas claves del tour, con un concierto programado para el 30 de mayo de 2026 en Costa 21, en el distrito de San Miguel.
La preventa de entradas se realizará los días 5 y 6 de diciembre desde las 10 a.m. a través de Teleticket, con un descuento de hasta el 15% para quienes compren con tarjetas BBVA.
Con más de cuatro décadas de trayectoria y más de veinte álbumes publicados, Montaner se ha consolidado como una de las voces más influyentes del pop y la balada romántica en español. Su retorno al Perú representa un reencuentro especial con un público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.
“El último regreso” ofrecerá un espectáculo cargado de emociones, nostalgia y una selección de sus canciones más emblemáticas. Temas como “Tan enamorados”, “Me va a extrañar”, “La cima del cielo” y “Bésame” formarán parte del repertorio, junto a momentos íntimos en los que el artista compartirá historias y reflexiones personales.
El concierto en Costa 21 se proyecta como uno de los eventos musicales más importantes del 2026, reuniendo a fans de distintas generaciones.
