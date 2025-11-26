(Foto: Altafonte/ Difusión)
El Kanka presentó “La Calma”, canción que ofrece una reflexión que toma la forma de un deseo por “un mundo distinto” y que representa un adelanto de su séptimo álbum.

El anuncio del lanzamiento de su nuevo disco llega después de un periodo que incluyó el estreno de su disco “Las Canciones” (2025), una gira acústica con ese repertorio y la reactivación de las transmisiones de sus sesiones virtuales bajo la etiqueta #ElKankaEnCasa.

El artista tiene previsto lanzar el séptimo álbum de su carrera, del que se desprende “La Calma”, a principios del año 2026.

En “La Calma”, el autor, cuyo nombre es Juan Gómez Canca, busca poner en valor la búsqueda de la serenidad, un elemento que considera que se está subestimando en la actualidad. El estribillo de la composición hace énfasis en esta búsqueda de la calma.

