Emmanuel Despax en Lima: trayectoria, giras y repertorio del pianista francés

Emmanuel Despax (París, 1984) se distingue por devolver al piano una dimensión más humana, íntima y reflexiva, lejos de las acrobacias gratuitas que dominan parte del panorama actual. Llega tras una gira especialmente intensa por China, Japón y Australia, donde su lectura integral de Chopin y sus colaboraciones con la Telemann Chamber Orchestra consolidaron su lugar entre las voces más sólidas y personales del piano contemporáneo. Para su debut en Lima, compartirá escenario con la Filarmónica Teresa Quesada bajo la dirección de Pablo Sabat.

Radicado en Londres desde hace varios años, Despax construyó una carrera que lo ha llevado a escenarios donde el repertorio se consagra o se pone a prueba: Wigmore Hall, Cadogan Hall, la Salle Gaveau o el Auditorio del Louvre, además de colaboraciones con orquestas como la BBC Symphony Orchestra y la City of Birmingham Symphony Orchestra. Desde 2020, dirige el ciclo de las sonatas completas de Beethoven en el Royal Concert Hall de Nottingham, un proyecto celebrado por su enfoque integrador y por la claridad con la que articula la evolución creativa del compositor.

En ese recorrido, Despax se consolidó como una de las figuras más admiradas del piano romántico europeo, cultivando un estilo que conjuga transparencia sonora, precisión técnica y una profundidad poética poco común. Su nombre aparece con frecuencia en medios especializados, donde se le reconoce por sostener un discurso interpretativo propio, atento a la tradición pero también abierto a las resonancias contemporáneas del repertorio. Esa es, quizá, la marca que mejor lo define: la capacidad de renovar lo conocido sin alterar su esencia.

Un pasado romántico

Como ocurre con los intérpretes que se inscriben en una tradición, la madurez de Despax es también un relato de filiaciones. Se formó con Ruth Nye, discípula de Claudio Arrau y depositaria de la vertiente lisztiana más introspectiva. Bajo ese legado, la música del siglo XIX dejó de ser para él un repertorio más y se convirtió en un campo donde la técnica y la vulnerabilidad debían convivir. “Liszt no era solo un virtuoso, sino un poeta del teclado. Interpretarlo exige atreverse a ser vulnerable frente al público”, suele recordar, consciente de que la emoción verdadera exige riesgo.

Con los años, ese aprendizaje se fue decantando en un estilo que privilegia la inmersión total en el universo del compositor. Despax no busca únicamente la corrección estilística: aspira a transmitir una idea, una atmósfera, una intención subyacente. “Cuando interpreto, solo me pregunto si tengo algo significativo que decir”, afirma. Esa declaración sintetiza una filosofía que lo ha acompañado tanto en recitales como en grabaciones.

Su discografía ha reforzado esa identidad artística. “Après un rêve”, su homenaje a Liszt, Bach y Fauré, recibió elogios por su claridad y elegancia; “Spira, Spera” fue distinguido con el Critics’ Choice Award; y su doble álbum dedicado a Chopin —realizado junto al Chineke Chamber Ensemble— consolidó un perfil interpretativo que dialoga con la tradición sin replicarla mecánicamente.

Su llegada coincide con un momento de especial madurez interpretativa, cuando cada obra parece revelarse desde una comprensión más honda y menos complaciente, prometiendo más que un despliegue de virtuosismo, una conversación intensa entre piano y orquesta, donde el lirismo y la introspección delinean un perfil artístico en plena plenitud.