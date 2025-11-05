Reconocido por su expresividad y técnica, Despax ofrecerá el 30 de noviembre en el Teatro Municipal un programa con obras de Brahms y Beethoven. Este es el último concierto del año de TQ Producciones.
Redacción EC
Redacción EC

Después de una gira que lo llevó por escenarios de Asia y Oceanía, llega por primera vez al Perú. El pianista francés, reconocido por su dominio del repertorio romántico, ofrecerá un concierto único en el Teatro Municipal de Lima, donde compartirá escenario con la Filarmónica Teresa Quesada. Será el cierre de una temporada internacional que incluyó recitales en China, Japón y Australia.

El programa elegido por Despax girará en torno al Concierto N.º 1 para piano y orquesta de Johannes Brahms, una de las obras más exigentes y emotivas del repertorio. Bajo la batuta de Pablo Sabat, la orquesta completará la velada con la Séptima Sinfonía de Beethoven, pieza célebre por su ritmo vibrante y su energía casi danzante.

El pianista francés Emmanuel Despax debutará en Lima con un concierto dedicado al repertorio romántico, junto a la Filarmónica Teresa Quesada.
Aclamado por la crítica europea, Despax ha llevado su estilo a salas emblemáticas como Wigmore Hall, el Auditorio del Louvre y la Salle Gaveau de París. Sus grabaciones para Signum Records, entre ellas Après un rêve y Spira, Spera, lo han confirmado como un intérprete que combina rigor técnico y sensibilidad expresiva.

El recital de Lima se anuncia como una cita esperada para los amantes del piano. “La música no se trata de perfección, sino de conexión humana”, suele decir Despax, una frase que resume la esencia de su arte y anticipa lo que promete ser una noche de intensidad y emoción en el Municipal.

Sobre el concierto de
Emmanuel Despax

Día: Domingo 30 de noviembre – 6 p.m.

Lugar: Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 377, Centro de Lima)

Entradas disponibles en Ticketmaster 

