El productor musical argentino Bizarrap ha anunciado su regreso musical con una colaboración sorpresa junto al ícono del reguetón Daddy Yankee, cuyo estreno se realizará este 5 de noviembre en sus plataformas musicales.

Bajo el título “BZRP Music Session #0/66”, esta nueva colaboración marca el regreso del argentino tras 10 meses de espera. Su última producción fue con el cantante urbano Luck Ra.

La noticia se anunció el martes 4 de noviembre mediante una publicación conjunta en Instagram, donde ambos artistas compartieron una fotografía posando en el icónico estudio del productor.

A su vez, el título del tema también ha sido interpretado por los seguidores como una pista que podría ser la primera de un ciclo de 66 nuevas sesiones, luego de la última “BZRP Music Session #61”, lanzada en diciembre de 2024.

El anuncio causó gran emoción en redes sociales, con fanáticos celebrando el regreso de Bizarrap tras casi un año, en una publicación que ya superó los 1.5 millones de reacciones.

La “BZRP Music Session #0/66” se estrenará el miércoles 5 de noviembre a las 7 p.m. (hora peruana) y estará disponible en todas las plataformas.

La "Music Session #53" con Shakira es una de las canciones más reproducidas en la historia (Foto: Bizarrap / Instagram)

Al igual que con DY, Bizarrap ha publicado anteriormente destacadas sesiones con artistas como Shakira, Residente, Arcangel, Rauw Alejandro, Peso Pluma, Paulo Londra, Nicky Jam, Quevedo, Nathy Peluso y otros más.

Daddy Yankee estuvo activo en eventos recientes como la Semana Billboard de la Música Latina 2025, donde conversó sobre su “renacimiento personal y profesional” y su más reciente álbum, 'Lamento en Baile’, disco de temática cristiana.