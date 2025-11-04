La cantante española Rosalía confesó haberse inspirado en la figura de Santa Rosa de Lima para crear su nuevo y cuarto disco, ‘Lux’, cuyo lanzamiento está programado al 7 de noviembre.

Y es que, durante una presentación de su material en México, la también compositora detalló el proceso creativo de este proyecto, mismo que explora la espiritualidad femenina mediante diversas santas en el mundo.

“La inspiración principal es la mística femenina. Investigué santas de diferentes lugares del mundo y conocí historias increíbles. Recuerdo poner un mapamundi con pins y post-its en mi estudio, marcándolas. Estas canciones tienen inspiración en ellas y me han servido para escribir este disco”, dijo la cantante.

Tras ello, la artista señaló que su lista de inspiraciones es extensa, pero destacó a Isabel Flores de Oliva, la patrona peruana canonizada en 1671 y primera americana en recibir tal honor. “Hay inspiración en Santa Rosa de Lima y en Santa Teresa. Quiero decir, la lista es larga” .

Rosalía ha revelado su "admiración" por las "mujeres santas" y la "mística femenina" frente a un mundo necesitado de "una fe, una certeza", durante la presentación en México de su nuevo disco, 'Lux', que se publica este viernes, 7 de noviembre.

La intérprete también hizo referencia a figuras históricas y del catolicismo, como Juana de Arco, la poeta china Sun Bu’er, la santa ucraniana Olga de Kiev, entre otras, quienes también influyeron en su producción.

“Esto era la que mejor representaba el proyecto, pues refleja mi búsqueda espiritual y mi compromiso. El hábito que llevan las monjas simboliza un compromiso. En mi caso, me siento profundamente comprometida y tengo devoción por la música. Siento que, aunque desde un lugar diferente, hay un paralelismo”, relató, para luego aclarar que “todo está hecho desde el amor, el respeto y la admiración hacia ellas, no desde la provocación”.

Sobre ‘Lux’, el nuevo disco de Rosalía

Este 7 de noviembre, la cantante española Rosalía estrenará una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de ‘Lux’, su cuarto álbum de estudio que representa una profunda exploración en el misticismo femenino, la transformación y espiritualidad.

El proyecto, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y dirigido por Daníel Bjarnason, se divide en cuatro movimientos. Su versión física incluye 18 canciones, mientras que la digital presenta 15 temas.

El álbum cuenta con colaboraciones de artistas como Björk, Yves Tumor, Sílvia Pérez Cruz, Carminho, Estrella Morente y Yahritza y su Esencia, fusionando diversos estilos y fortaleciendo el sello artístico de Rosalía.

Sn embargo, hace una semana, adelantó “Berghain”, uno de los temas de su nuevo disco, que ya supera los 17 millones de reproducciones en YouTube. Este será su cuarto álbum de estudio, tras el éxito de 'Motomami’ (2022), 'El mal querer’ (2018) y 'Los ángeles’ (2017).

Publican por error canción del nuevo álbum de Rosalía

‘Reliquia’, el segundo sencillo de Rosalía extraído de su disco 'Lux’, fue publicado este martes por sorpresa debido a un error. El tema estuvo disponible solo durante unos minutos antes de ser retirado.

Según reconoció la discográfica a EFE, el fallo provino de la matriz de la compañía en Estados Unidos, con la que la artista española tiene su contrato.

Según reconoció la discográfica a EFE, el fallo provino de la matriz de la compañía en Estados Unidos, con la que la artista española tiene su contrato.

Aunque el lanzamiento estaba programado para esta misma semana, el estreno no estaba previsto para hoy, sino para antes de la salida del álbum completo el viernes.