Este lunes, la cantante española Rosalía alborotó el corazón de Madrid al convocar por sorpresa a miles de fans para desvelar la portada y título de su esperado cuarto álbum de estudio, ‘Lux’, que saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre.

Tras movilizar a una multitud a través de un directo en TikTok, la artista apenas se dejó ver y tuvo que buscar refugio en un hotel para esquivar a sus fanáticos, quienes apostados en la Plaza de Callao, la persiguieron con euforia.

Rosalía ha proyectado este lunes por la noche la portada de su nuevo disco, 'Lux', en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid, y ha desaparecido de la plaza sin hacer anuncio o declaración alguna, horas después de movilizar a miles de fans con un llamamiento en redes sociales.

Todo comenzó a las 8:45 p. m., cuando Rosalía inició una transmisión en directo, conduciendo por la capital de España acompañada de su equipo, donde anunció que a las 10 p. m. horas habría un “acto” relacionado con el lanzamiento de su disco.

La convocatoria relámpago hizo que la plaza se llenara en cuestión de minutos con miles de seguidores. Mientras tanto, en las pantallas gigantes de Callao se emitía una cuenta atrás que disparaba la expectación.

La artista Rosalía a su llegada a Callao en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum, este lunes en Madrid. EFE/ Juanjo Martín / Juanjo Martín

Llegada la hora, el auto de la cantante se acercó a la zona, pero la gran afluencia de gente hizo que la artista tuviera que bajarse corriendo y entrar en el cercano Hotel Capitol, seguida de cerca por sus fans.

Agentes de la Policía Municipal confirmaron a EFE que la artista abandonó el lugar poco después, sin hacer declaraciones ni cantar, en el mismo vehículo que había utilizado para llegar.

Minutos después de su entrada al hotel, el contador de las pantallas llegó a cero, revelando la portada del nuevo álbum. En ella, Rosalía aparece vestida de blanco, con una imagen parecida a una camisa de fuerza , un velo y los labios pintados de dorado, con un cielo azul de fondo y la palabra ‘Lux’ (luz, en latín) en el centro.

El disco, que ya está disponible para su pre-estreno, marca la cuarta entrega de estudio de la artista tras el éxito global de ‘Los ángeles’ (2017), ‘El mal querer’ (2018) y ‘Motomami’ (2022).

Este evento caótico y fugaz se suma a la estrategia de promoción basada en el misterio y el despiste que la artista ha empleado en los últimos días, dejando pistas como una partitura bajo el título ‘Berghain’ (el nombre de una mítica discoteca de tecno de Berlín).

*Con información de EFE