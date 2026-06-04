Por Redacción EC

La granja VIP’ es un programa de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Shirley Arica, Pamela López y Gabriela Herrera, entre otros, dan de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales debido a las fuertes polémicas que existen entre algunos de ellos. En ese sentido, esta vez, Samahara Lobatón generó una serie de reacciones en redes sociales tras su sorpresiva eliminación del reality, pese a que era considerada una de las principales favoritas para llegar a la final. Sin embargo, en medio de sus declaraciones, la joven influencer predijo quién sería el próximo ganador del programa, dejando a más de uno sorprendidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.