‘La granja VIP’ es un programa de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Shirley Arica, Pamela López y Gabriela Herrera, entre otros, dan de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales debido a las fuertes polémicas que existen entre algunos de ellos. En ese sentido, esta vez, Samahara Lobatón generó una serie de reacciones en redes sociales tras su sorpresiva eliminación del reality, pese a que era considerada una de las principales favoritas para llegar a la final. Sin embargo, en medio de sus declaraciones, la joven influencer predijo quién sería el próximo ganador del programa, dejando a más de uno sorprendidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉN SERÁ EL GANADOR DE ‘LA GRANJA VIP’, SEGÚN SAMAHARA LOBATÓN?

Este miércoles 3 de junio se vivió una noche de eliminación en ‘La granja VIP’, donde Samahara Lobatón obtuvo el menor apoyo del público, lo que generó diversas reacciones entre los internautas en redes sociales. Así, la hija de Melissa Klug, visiblemente emocionada, expresó su agradecimiento a su familia y seguidores durante estas semanas en la que recibió mucho apoyo. Asimismo, mostró su alegría por el próximo reencuentro con sus tres menores hijos, a quienes no veía desde hace varios meses debido a las reglas de la competencia. “Ya estaba bien deprimida, tenía bajones estos días. Fue bastante duro para mí y no ver tres meses a mis hijos. Me voy feliz con el corazón contento, me voy abrazar a mis hijos, a besarlos. Me voy feliz con una experiencia maravillosa”, sostuvo.

Sin embargo, durante la entrevista en ‘El post show’, la influencer, fiel a su estilo, no dudó en revelar que Shirley Arica será la ganadora de la primera temporada de ‘La granja VIP’. Y es que, es bien sabido que ambas participantes han afianzado su amistad dentro del programa de convivencia, por lo que, para Samahara era ineludible que una de las dos integrantes del ‘Team Víboras’ fuera eliminada en la semifinal. “Ha sido una experiencia maravillosa, pero ya. Shirley va ser la ganadora y lo reafirmo, sabíamos que iba a pasar que una de nosotras tendría que ir. Era inevitable que esta semana una de nosotras se vaya, una víbora va a ganar y es Shirley“, dijo muy segura.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ ALFREDO ADAME A LOS SEGUIDORES DE ‘LA GRANJA VIP’?

A solo días para la gran final de ‘La granja VIP’, los participantes arman sus mejores estrategias para quedarse y llevarse el ansiado premio económico. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores en los últimos días fue el respaldo de Alfredo Adame, ganador de la primera temporada del reality en México, al ‘Team Reales’, integrado por Paul Michael, Diego Chávarri, Pamela López, Cri Cri, Gabriela Herrera y Mónica Torres. A través de la cuenta oficial de Team Reales en TikTok, el reconocido actor inició el video agradeciendo a los fanáticos por el apoyo que recibió durante su participación en el programa de convivencia.

Asimismo, el presentador mexicano no dudó en instar a los internautas a votar por los integrantes de los ‘Reales’, dejando en claro su respaldo y preferencia por este grupo a pocos días de la final de temporada. “Soy su amigo Alfredo Adame, les mando un saludo y un abrazo muy afectuoso con todo cariño y les agradezco infinitamente todo su apoyo hacia mí. Las amo, las quiero, qué lindo se han portado. Y bueno también a ustedes amigos les pido votos para el Team Reales del Perú, ¡Apóyenlas, por favor! Soy su amigo Alfredo Adame desde México y ya saben todo mi cariño para el Perú y todo mi cariño para el Team Reales del Perú, gracias", expresó el artista, visiblemente emocionado.