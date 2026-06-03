El músico argentino Fito Páez presentó su nuevo álbum de estudio titulado “Shine”, una producción compuesta por 13 canciones inéditas inspiradas en los géneros del rock, el r&b y el soul que busca revalorizar las relaciones humanas.

El lanzamiento, que ya se encuentra disponible tanto en plataformas digitales como en los formatos físicos de CD y vinilo (LP), marca el regreso del compositor rosarino a la actividad artística luego de un extenso periodo de recuperación médica.

Este proyecto representa una nueva etapa en el artista, quien a inicios de septiembre de 2025 sufrió un accidente doméstico que le provocó la fractura de nueve costillas, situación que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica y a cancelar sus conciertos programados.

De acuerdo con el entorno del músico, el proceso de creación y la finalización de este material funcionaron como un catalizador para superar los meses de reposo absoluto, resignificando el valor de su labor artística.

Con 'Shine’, el compositor reafirma su mirada crítica y su arraigo en la música popular a través de 13 exploraciones musicales, según su comunicado de prensa.

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