Resumen
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El músico argentino Fito Páez presentó su nuevo álbum de estudio titulado “Shine”, una producción compuesta por 13 canciones inéditas inspiradas en los géneros del rock, el r&b y el soul que busca revalorizar las relaciones humanas.
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