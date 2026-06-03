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Este disco simboliza un renacimiento personal y artístico para el intérprete tras meses de convalecencia | Foto: Difusión
Este disco simboliza un renacimiento personal y artístico para el intérprete tras meses de convalecencia | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El músico argentino Fito Páez presentó su nuevo álbum de estudio titulado “Shine”, una producción compuesta por 13 canciones inéditas inspiradas en los géneros del rock, el r&b y el soul que busca revalorizar las relaciones humanas.

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