La noche del 9 de septiembre, Fito Páez volvió a Lima para presentarse en Costa 21 como parte de su tour Páez Tecknicolor, una cita esperada por sus seguidores peruanos. Sin embargo, el concierto no transcurrió como el músico argentino lo imaginaba: el artista interrumpió en repetidas ocasiones su show para reclamar tanto la falta de iluminación hacia el público como la escasa energía de los asistentes.

“Parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll” , lanzó desde el escenario, visiblemente incómodo por la atmósfera del evento. Páez, quien ofreció una presentación de una hora y cuarenta minutos, pidió al equipo técnico “prender a la gente” y a sus seguidores “despertar un poquito” .

En otro momento, el rosarino profundizó en su crítica, asegurando que percibía una desconexión colectiva: “Hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”.

La situación motivó incluso un pedido de disculpas de parte del artista. “Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll. Lo vamos a solucionar para la próxima vez, arriba y abajo”, expresó antes de cerrar el show con un mensaje más conciliador: “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”.

#costa21 ♬ sonido original - fullmusicperu @fullmusicperuoficial Fito Páez se vió muy fastidiado en su concierto en Lima, Perú 🇵🇪 👀 Al parecer por la poca respuesta del público y por problemas técnicos como el sonido y la iluminación. #fitopaez

Tras la presentación, Fito Páez optó por suavizar el clima en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram compartió una fotografía acompañada de un mensaje afectuoso: “Gracias Lima! El aura intacta y brillante bajo tu cielo! Hasta la próxima! Todo mi amor! Fito” .

Gracias Lima!

El aura intacta y brillante bajo tu cielo!

Hasta la próxima!

Todo mi amor!

Fito pic.twitter.com/HaGFHNkrws — Fito Paez (@FitoPaezMusica) September 10, 2025

El post generó múltiples reacciones entre los asistentes. Algunos usuarios se disculparon con el cantante, atribuyendo la tibieza del ambiente a la organización del evento, particularmente por la disposición de asientos en todo el recinto, lo que habría limitado la interacción y el movimiento del público.

Una de las respuestas más citadas resumió el sentir de varios fanáticos: “Perdón por tan poco, Fito. No sé por qué la gente ya no siente, no vibra, no salta, no grita, no aplaude. Para los peruanos: si quieren escuchar música en modo zen, en su casa; pero si quieren ir a un concierto, aprovechen la oportunidad y vívanlo al máximo”.