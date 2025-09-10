Raúl Romero revela su verdadera participación en la película “Los patos y las patas”: más que canciones y un cameo

Raúl Romero no es solo la voz de una generación. Sus canciones, esas que acompañaron fiestas, veranos y amores adolescentes en los años 90, hoy encuentran un nuevo destino en la pantalla grande. “Los patos y las patas”, una comedia musical inspirada en su repertorio, no solo revive su música, también suma la experiencia del propio Romero, quien participó en la forma final del guion y hasta se permitió un cameo divertido.

“La idea de hacer esta película es de la productora Jungle Picture. Me llamaron, me preguntaron si me gustaba la idea y les dije que no solo me parecía bien, sino que lo consideraba un halago”, narra el popular ‘Cara de haba’.

Su aproximación al cine no es reciente. Ya lo había explorado como productor ejecutivo en la película “Mistura” y lo mantiene vivo con dos guiones que escribió y que esperan su oportunidad de rodarse. En esta ocasión, sin embargo, también se puso delante de la cámara.

“Menos mal que solo fue un cameo (ríe). No soy un actor. Es un arte muy exigente”, dice con humor, tras admitir que se dejó convencer por el director Guillermo Castañeda para hacer una breve aparición.

Los patos y las patas" incluye un ‘cameo’ de Raúl Romero y muchas escenas que buscan ofrecer un momento de entretenimiento y conexión a través de las canciones del también conductor de TV. (Foto: Jungle Pictures)

En la cinta no suenan solo los grandes éxitos. Romero valora que se incluyan también temas menos conocidos: “Para mí es un regalo que las hayan escogido”. Y si debe elegir un emblema, no duda: “Los Patos y las Patas” encarna el nombre y espíritu de la película, mientras que “Solo amigos” refleja con exactitud su lado más romántico.

Más allá de la música, la película también despierta en él memorias personales. Al leer escenas ambientadas en la playa, no pudo evitar pensar en El Silencio, lugar donde pasó grandes momentos hace más de cuatro décadas.

“Recordaba esos tiempos preciosos de mi vida”, confiesa. Y al hablar de nostalgia, Romero la defiende como un sentimiento enriquecedor si se vive con equilibrio. “Valora nuestras vidas, siempre que no la usemos para escapar del presente”.

Reseña

“Los patos y las patas” nos traslada a 1993, donde Tomacito (Diego Villarán), un adolescente tímido, llega con su padre (Óscar Beltrán) a una playa y conoce a Romina (Francisca Aronsson), una joven que marcará un antes y un después en su vida. Al regresar al colegio, encuentra en su profesor Mario Hart (Gian Piero Díaz) un inesperado aliado, quien lo impulsa a abrir su corazón a través de un lenguaje universal: la música.

Entre canciones y metas

En sus archivos, Raúl guarda una decena de temas inéditos listos para salir a la luz, entre ellos “Lorna II”, una suerte de secuela de uno de sus clásicos. “El chico de Lorna, pero veinte años después”, aclara. “Pienso sacar varias canciones a lo largo del año. Y del siguiente. De hecho, tengo en el almacén diez o doce”, adelanta.

Sobre la televisión, en cambio, es más tajante, no planea regresar como conductor, salvo que un desafío mayor —como trabajar en España— lo motive a aceptar. “Sería muy retador”, confiesa.

Hoy, Romero define su presente como un tiempo de adaptación y disfrute: “Es la etapa de aprovechar lo que tu edad te va ofreciendo y de adaptarte a lo que tu edad te va también imponiendo”, subraya.